28 sicariatos revelan el aumento de la violencia por el narcotráfico en Bolivia

Los hilos de sangre que se escurrían por una de las puertas del Toyota Caldina blanco, plantado en medio del camino, llamaron la atención de los pobladores cerca de la comunidad Nueva Zelanda, en el municipio de Chimoré del Trópico de Cochabamba. Al asomarse, descubrieron en el interior los cuerpos sin vida de una pareja de esposos, ambos asesinados con múltiples disparos de arma de fuego.

En los registros del Ministerio de Gobierno este crimen figura como uno de 27 casos de sicariato del último año, pero un recuento de casos publicados en medios de comunicación, realizado por Visión 360 para este reportaje, revela que en 2023 se registraron al menos 32 hechos similares, ejecuciones con arma de fuego y, de estos, 28 fueron vinculados al narcotráfico. Al menos dos se cometieron por “venganza”, contra presuntos secuestradores que habrían atentado contra narcos.

“En la gestión 2023 se han presentado 27 hechos con estas características (sicariatos) que han llamado la atención. Esto ha provocado que el Gobierno promueva la creación de grupos especializados (en la Policía), tanto de prevención, como de investigación, entendiendo la importancia de la participación ciudadana como un elemento clave para impulsar cambios en la justicia”, afirmó en una entrevista con Visión 360 el viceministro de Régimen Interior y excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera.

Las cifras rojas

Desde enero hasta diciembre de 2023, en los 32 casos contabilizados en diferentes portales noticiosos, por Visión 360, se registraron 39 personas asesinadas, al margen de aquellas que resultaron heridas durante diferentes ataques.

Del total de decesos, seis fueron mujeres y 33, varones; 29 de nacionalidad boliviana, mientras que 10 fueron ciudadanos de Paraguay, de Colombia y principalmente de Brasil. La Policía informó que algunos de los extranjeros ajusticiados eran procesados en sus países por sicariato y narcotráfico.

Asimismo, se hizo evidente el temor por parte de los pobladores de las zonas donde se cometen los crímenes, pues no se mencionan nombres de testigos ni se tienen registros textuales de los testimonios, salvo aquellos en los que los familiares sostienen que las víctimas no tenían antecedentes delictivos y que lo más probable es que los sicarios equivocaron el objetivo.

En ese sentido, los reportes de prensa destacan contradicciones evidentes como el hecho de que los “testigos” no conocen el nombre completo de la víctima, pero sí su nacionalidad y su edad. Asimismo, en varios de los reprotes los testigos identificaron a los sicarios como brasileños.

El vehículo en el que una pareja de esposos fue hallada asesinada en la población Nueva Zelanda, en el Tróipico de Cochabamba. Foto: Policía Boliviana

A pesar de ese “pacto de silencio”, se contó la participación de al menos 64 sicarios; en varios de los casos se consideró la presencia de un solo asesino, ya que solo se halló el cuerpo de la víctima y no hubo testigos el momento en que ocurrió el asesinado. Asimismo, se considera que 50% de los crímenes fueron cometidos por un dúo de asesinos a sueldo, montados en motocicletas.

Por las características de las ejecuciones y el modus operandi la Policía sospecha que la mayoría de los criminales son de nacionalidad brasileña, pero también hay sicarios o secuestradores de organizaciones de narcos bolivianos.

En un 90% de los casos los sicarios emplearon pistolas de nueve milímetros, en especial en la frontera, donde por su tamaño y la facilidad de manejo, son más propicios para burlar los controles fronterizos.

Hay que puntualizar que, en un primer momento, tanto las investigaciones policiales como los reportes de prensa atribuyeron algunos asesinatos al sicariato por narcotráfico, pero luego se estableció que no todos los hechos tendrían esa relación.

Uno de esos casos fue el de Norah Ch. M., una madre de familia víctima de dos sicarios, quienes la ahorcaron con la correa de su bolso. El crimen se registró el 15 de enero de 2023; el cuerpo de la mujer fue hallado cerca de los rieles del tren en la población cruceña de Cotoca.

La Policía confirmó que Remberto M. I., su expareja, pagó 1.000 bolivianos a dos trabajadores de un criadero de cerdos para terminar con la vida de Norah, quien le había iniciado un proceso para forzarlo a pagar pensiones familiares.

Regiones afectadas

Santa Cruz es el departamento en el que más sicariatos se registraron, con 20 casos. Los municipios donde ocurrieron los crímenes son Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, San Matías, Puerto Quijarro, San Ignacio de Velasco, San Joaquín, Yapacaní, San Vicente y Arroyo Concepción. En dos de los asesinatos las víctimas fueron secuestradas en territorio boliviano y sus cadáveres fueron hallados en las poblaciones fronterizas de Brasil, Corumbá y Cáceres.

La segunda región más afectada por estas ejecuciones es Cochabamba, con siete casos que se perpetraron en los municipios de Chimoré, Ivirgarzama, Cercado y Entre Ríos. En Beni se contabilizaron tres sicariatos, en Guayaramerín, Santa Ana de Yacuma y Cachuela Esperanza.

Por último, en La Paz hubo dos de estos crímenes, uno en el municipio fronterizo de Desaguadero y el otro en la ciudad capital; la víctima de ese hecho, ocurrido en enero de 2023, fue el policía Domingo Chávez, quien murió a manos de sicarios.

Tenía a su cargo a un peligroso reo brasileño, que estaba detenido en el penal de Chonchocoro y había salido para recibir atención médica en el Hospital de Clínicas, adonde llegó otro sujeto y disparó al uniformado.