50% de oro exportado por Bolivia viene de la minería ilegal de Perú

Perú lidera la exportación de oro ilegal en Sudamérica y supera a otros países como Colombia y Bolivia, según un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El 50% de las ventas bolivianas al mercado exterior viene del vecino país de manera ilícita.

Fuente: El Diario

La exportación de oro ilegal le permite al vecino país superar a las exportaciones de oro legales hechas por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, en conjunto. Las cifras de ese estudio indican que la exportación ilícita del oro registró 4.833 millones de dólares en 2023 para los peruanos.

Otro dato interesante es que el 45% del oro exportado por Sudamérica el año 2023 es peruano, el resto proviene de Brasil (18%), Colombia (17%(, Bolivia (13%) y Ecuador (7%). Sus principales destinos son India (24%), Canadá (21%) y los Emiratos Árabes Unidos (14%). Sin embargo, casi la mitad del oro exportado por cada uno de los países citados proviene de la minería ilegal del Perú, explica el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.

El 50% de las exportaciones de oro de Bolivia vinieron de la minería ilegal, principalmente por el contrabando desde Perú. Es decir que aproximadamente la mitad de lo exportado es peruano, y el resto nacional (mayormente de producción de minería ilegal). Esto explica las diferencias entre la producción y la exportación de este metal precioso, cuya producción fue de 46.6 toneladas, sin embargo se exportó alrededor de 53,07 toneladas el año pasado, sostuvo Romero.

Precio

El precio del oro cerró el viernes en 2.333,70 dólares la onza troy en el mercado internacional. El metal precioso continúa siendo el refugió preferido de las economías avanzadas, así como de las empresas para mantener el valor de sus monedas.

Pero su cotización más alta se registró el mayo. Por quinto mes consecutivo y superando todos los récords, la cotización de la onza troy de oro alcanzó un ascenso hasta los 2.351,13 dólares, revelan datos del boletín estadístico sobre el comportamiento de los precios internacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con esa nueva cotización se supera los registrados de abril ($us 2.331,45), marzo ($us 2.158,01), febrero ($us 2.023,24), enero ($us 2.034,04) y los $us 2.026,18 alcanzados en diciembre de 2023.

De acuerdo con las estadísticas de precios internacionales de principales productos del comercio mundial (commodities) 1980-2024 del INE, la cotización de la onza troy superó por primera vez los $us 900 en febrero de 2008, ubicándose en $us 922,30, mientras que en octubre de 2009 alcanzó el récord de $us 1.043,16.

Compra

Mientras la mayor parte de las economías de mundo compran más oro para incrementar sus reservas, Bolivia desde agosto 2023 hasta abril 2024, ha vendido o monetizado casi 10 toneladas para seguir financiando el déficit fiscal estatal, ejerciendo mayor presión a la frágil estabilidad macroeconómica del país, señala Romero.

El Consejo Mundial del Oro (WGC, por su sigla en inglés) presentó un informe correspondiente al primer trimestre del año en el que explicó por qué los bancos centrales de todo el mundo están comprando tanto oro, de acuerdo a una nota del periodista Gonzalo Andrés Castillo, publicado en la página web dolarhoy.com.

El organismo detalló que Turquía compró unas 30 toneladas del metal dorado en el periodo, mientras que China adquirió 27 toneladas e India, unas 18,5 toneladas. En tanto, Kazajistán consiguió 16,7 toneladas y República Checa sumó unas 4,8 toneladas.

