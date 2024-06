A casi un año del escape de Marset, no hay pistas del ‘narco’ y el caso se paralizó

Marset había recibido la alerta de un policía –él mismo lo confirmó- de que iban por su c aptura. A casi un año de su huida, no hay rastros del narcotraficante y la justicia apartó al Ministerio de Gobierno de la investigación. Además, miembros de este clan fueron beneficiados por el sistema judicial.

“En este último tiempo, dentro del mismo caso (Marset), la justicia ha determinado de manera unilateral retirarnos del caso al Ministerio de Gobierno, que no quiere que seamos parte del caso Marset también. En el caso Nallar nos sacaron, tuvimos una acción de amparo y volvimos casi mediante la fuerza al proceso para evitar que lo liberen a este asesino de policías. Nos han retirado todos los casos porque no quieren que impugnemos, no quieren que objetemos, no quieren que revisemos algunos actuados desde la justicia boliviana”, afirmó Del Castillo.