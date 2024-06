A pesar del incendio, oficinas de Otuquis siguen tomadas desde hace un mes; hay pugna por cargos

Silvana Vincenti.

Fuente: El Deber

La cabeza del Parque Otuquis dijo que los seis guardas a los que quieren sacar son de contrato eventual, «es para poner a su gente que no tiene ninguna capacidad, no saben manejar computadoras, no saben leer, algunos ni terminaron bachillerato, o sea, sin ningún conocimiento», cuestionó, y recalcó que para esa labor es necesario que el personal conozca la normativa, y sepa manejar computadoras, entre otras habilidades. «Si no tengo gente capacitada, eso me perjudica cuando quiero hacer una sanción a infracciones», dijo.