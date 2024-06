Abogado afirma que comandante de la FAB fue llevado con engaños al levantamiento militar

Fuente: vision60.bo

Por Carlos Quisbert

El abogado Omar Durán, defensa de 21 militares que participaron en la revuelta militar del día miércoles, afirmó que el general Marcelo Zegarra, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), fue llevado a la toma del palacio de Gobierno, con engaños, por parte del excomadante del Ejército, Juan José Zúñiga. Otros dos juristas, afirmaron que sus clientes sólo obedecieron órdenes.

“Yo he tenido contacto con el comandante de la Fuerza Aérea, todo el día del 26 de junio, él me llamaba constantemente, me decía todo lo que había pasado. Él dice que Zúñiga llevó con engaños a los dos comandantes (incluye al excomandante de la Armada, Juan Arnez), les dijo que van a reivindicar y poner en su lugar al presidente (Luis Arce)”, afirmó el jurista en contacto con Visión 360.

Aseguró que Zúñiga actuó por el descontento que sentía, al conocer que no alcanzaría un tercer ascenso y sería relevado del cargo. Su objetivo era ser nombrado comandante General de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Durán afirma que también representa al excomandante del Estado Mayor del Ejército, general del servicio pasivo, José Antonio Ágreda y 20 subalternos, entre suboficiales y sargentos que participaron de la revuelta militar, pero quienes argumentan que sólo acataban órdenes superiores.

El abogado afirma que todos sus clientes le dieron la misma versión. “Lo que sucedió (en la revuelta militar) fue una acción emocional de Zúñiga, porque no ascendió a general de fuerza y, además, lo sacaban del mando, cuando él siempre decía que sería nombrado comandante general de las FFAA, porque tenía la confianza del presidente”, afirmó Durán.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que Zegarra fue aprehendido, luego de que, en primera instancia, quedó apartado de la investigación y el presidente Arce lo ascendió el miércoles, en medio de la revuelta, a general de fuerza, y lo ratificó en el cargo.

El pasado miércoles, Zegarra, Zúñiga y Arnez, encabezaron el levantamiento y, en determinado momento, se enfrentaron al presidente Arce en el pasillo del antiguo palacio de Gobierno.

En el video de la conversación que se dio ese momento, se observa que el presidente Arce persuadió a Zegarra afirmando que “estaba a tiempo”, a lo que el militar hace un gesto para confirmar que acataría sus órdenes.

El jueves, Zegarra se presentó a declarar con dos abogados y la Fiscalía dispuso su aprehensión. Con él, suman 21 aprehendidos por el caso. También se informó de las recientes aprehensiones de dos conductores de tanquetas y un capitán que dirigió la irrupción en Palacio de Gobierno.

La audiencia de Zúñiga y otros dos jefes militares está programada para esta tarde, de forma virtual. La Fiscalía ya solicitó la detención preventiva por seis meses.