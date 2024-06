Abusos contra N-SYNC, Backstreet Boys y más: Netflix lanzará un documental sobre el polémico magnate Lou Pearlman

Netflix estrenará la serie documental «Dirty Pop: The Boyband Scam» sobre el mánager de talentos Lou Pearlman y sus fraudes financieros. (Créditos: Netflix)

Netflix lanzará próximamente una nueva serie documental titulada Dirty Pop: The Boyband Scam. La nueva producción profundiza en el auge y la caída del mánager de talentos Lou Pearlman, conocido por su papel en la creación y explotación de algunas de las bandas de chicos más icónicas de la década de 1990, como los Backstreet Boys y NSYNC. Según el anuncio en su cuenta oficial de Twitter, la serie estará disponible en la plataforma el 24 de julio.

Pearlman fue un mánager de talentos estadounidense que creó y desarrolló grupos pop como los ya mencionados y otros conjuntos varoniles como O-Town. Sin embargo, lo que muchos desconocían es que el autor utilizaba los nombres de estos grupos para atraer a personas a un esquema Ponzi de gran magnitud, que defraudó a los inversores por cantidad masivas de dinero. Por esto, Pearlman fue condenado a 25 años de prisión luego de robar más de 300 millones de dólares.

En una entrevista con The Guardian, el miembro de NSYNC, Lance Bass, detalló el momento en que se dio cuenta de las irregularidades financieras de Pearlman. Bass reveló que el grupo era pagado con solo 35 dólares al día y, después de tres años, en una cena en 1998, cada integrante recibió solo 10.000 dólares por todo su trabajo acumulado.

Bass explicó así sus reacciones: “Fue entonces cuando supe que estábamos siendo explotados, había algo mal. Inmediatamente empezamos a llamar a abogados”. El grupo logró anular sus contratos, lo que marcó el comienzo del fin del entramado financiero del ex manager en un capítulo que pasaría al lado oscuro de la historia de la música.

El tuit de Netflix describe el proyecto de la siguiente manera: “La docuserie rastrea el ascenso y la caída de Lou Pearlman, el magnate musical que creó y explotó algunas de las mayores boy bands de los años 90, incluyendo Backstreet Boys, *NSYNC y O-Town”. Aunque se conocen pocos detalles sobre el ángulo exacto y el enfoque de la serie documental, este adelanto ofrece una visión de lo que los espectadores pueden esperar.

Para el público que anhela conocer más sobre las actividades criminales de Pearlman, este no es el primer documental que explora sus fraudes. The Boy Band Con: The Lou Pearlman Story, dirigido por Aaron Kunkel, que se estrenó el 13 de marzo de 2019, también examina el ascenso y la caída de este influyente magnate pop. La película cuenta con una respetable puntuación del 81% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes y fue bien recibida entre audiencias y aficionados al true-crime en todo el mundo.

La carrera de Lou Pearlman en la industria musical comenzó a principios de la década de 1990, y rápidamente ganó notoriedad por su habilidad para formar grupos de chicos que se convertirían en fenómenos globales. Sin embargo, tras la fachada de éxito y glamour, el supuesto mánager llevaba a cabo un complejo esquema Ponzi que funcionó durante más de dos décadas antes de ser desmantelado.

El esquema Ponzi de Lou, involucraba la promoción de oportunidades de inversión falsas a través de la corporación Trans Continental Airlines, una empresa que fingía estar en el negocio de la aviación. El colapso de este método tuvo consecuencias significativas para los artistas que había gestionado y para los cientos de inversores que perdieron grandes sumas de dinero, lo que terminó con Pearlman siendo arrestado en 2007 y condenado en 2008.

Un esquema Ponzi es una estafa piramidal que paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de nuevos inversores, haciéndoles creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas. Este tipo de estafa puede mantenerse mientras haya nuevos aportes y los inversores no exijan reembolsos completos, creyendo en activos inexistentes.

Los primeros incidentes registrados ocurrieron entre 1869 y 1872 con Adele Spitzeder en Alemania, Sarah Howe en Estados Unidos en la década de 1880 y Baldomera Larra Wetoret en España en 1875. El esquema se popularizó en la década de 1920 con Carlo Ponzi, quien atraía grandes sumas de dinero mediante el arbitraje de cupones postales, desviando fondos para pagar a inversores anteriores y a sí mismo, logrando una gran notoriedad mediática.