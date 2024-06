Acusan de «mentirosos» al Gobierno y al BCB por usar dinero de los jubilados para comprar bonos

El diputado Freddy López, lamentó que el BCB tenga que acudir al propio Gobierno para decir que están logrando la confianza de la población en el tema de los dólares.

Legisladores de oposición acusaron al Gobierno y al Banco Central de Bolivia (BCB) de mentirle a la población porque no fue verdad que los ciudadanos compraron masivamente esos bonos, sino que usaron, principalmente, el dinero de los jubilados para realizar gran parte de esas transacciones.

El 31 de mayo, BCB celebró que en tres meses superó en 158% el objetivo de recaudar $us 100 millones de dólares con la venta de bonos en dólares. Al 31 de mayo, el Ente Emisor reportó una recaudación de $us 258,8 millones; sin embargo, dos días antes, sólo había logrado $us 58 millones. Este medio alertó que la Gestora estaría detrás de esas compras y el viernes se confirmó el uso del dinero de los jubilados.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS-evista), Freddy López, lamentó que el BCB tenga que acudir al propio Gobierno para decir que están logrando la confianza de la población en el tema de los dólares.

“Acá, el Banco Central de Bolivia y el mismo presidente Lucho (Luis Arce) han ido engañando (a la población), han ido mintiendo al país y hoy prácticamente estamos en riesgo de perder nuestros aportes (administrados por la Gestora) que ha sido un sacrificio de los trabajadores para jubilarnos. Acá, simplemente han sido falacias, puras mentiras. Son unos mentirosos”, dijo López a la ANF.

En el comunicado del BCB del 31 de mayo dice que la recaudación está “reflejando la confianza de personas naturales y jurídicas en este instrumento financiero, así como en la solvencia institucional del Ente Emisor y en las políticas del Gobierno nacional”.

Inicialmente, el Banco Central no quiso revelar el dato del comprador, sólo se limitó a señalar que se rigen en una normativa que exhorta a resguardar la identidad de las personas naturales y jurídicas con las que se realizan operaciones. Sin embargo, la Gestora Pública salió a admitir que compró bonos al BCB por $us 200 millones.

La Gestora Pública también confesó que realizó otra operación por un total de $us 250 millones en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) para comprar bonos del Tesoro General de la Nación.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel subrayó que el Banco Central de Bolivia perdió la confianza de la población de este febrero del 2023, cuando decidió ocultar información sobre las Reservas Internacionales en vez de esclarecer esos datos.

“¿Ahora qué credibilidad podemos tener cuando de un día para el otro se decide misteriosamente comprar bonos por parte de la Gestora al Banco Central? Están pagando una tasa de interés comercial (…). Realmente la necesidad es tan grande que hay que poner cara de hereje”, señaló Porcel.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, rechazó las declaraciones negativas hacia el Banco Central y al Gobierno y sostuvo que mentir sería ocultar información a la población, pero la Gestora salió a explicar.

“Lo que nos importa es que ese movimiento, ese dinero, está acá y se está generando ese movimiento con los intereses que ha ofrecido el mismo Banco Central. Creo que los datos son claros, mentir sería ocultar datos, para nada, ahí son transparentes”, declaró Alcón.

