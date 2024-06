Afirman que Evo conserva poder en el trópico, pero decae en otras regiones

Fuente: lostiempos.com

Como los principales factores para la caída de su popularidad mencionaron dos importantes razones: la consulta del 21F que dio un “no” a la continuidad presidencial de Morales, su salida del país tras los conflictos poselectorales de 2019 y la división del bloque social que le permitió acceder al poder.

En los últimos meses, se profundizó la división interna del MAS entre las alas evista y arcista y de las organizaciones sociales afines a cada una de las facciones.

Poder territorial

Para el analista Rafael Archondo, el MAS tiene un poder ligado al territorio donde, además, cuenta con todas las estructuras políticas imaginables. “El MAS controla organizaciones sindicales, las alcaldías, la Gobernación de Cochabamba, todos los eventos deportivos y educativos. Todas las autoridades deben pasar por el poder sindical que tiene control absoluto de todo lo que se hace y dice en el trópico”, sostuvo.

Archondo habla de un monopolio político del MAS en Chapare que “permite controlar lo que pasa en la zona; ningún otro partido puede entrar allí porque es un poder unánime, al extremo de que la gente no conoce otra ideología que la del MAS, lo que permite una movilización rápida de las bases”.

Sin embargo, el analista subraya que el MAS evista ya no tiene poder en otras zonas del país, e incluso existe rechazo en El Alto y en el Altiplano boliviano. “Puede llenar un estadio y convertir un congreso en una proclama, pero sólo en el trópico y no en cualquier lugar”.

Morales está aislado

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Jorge Komadina considera que Morales sigue siendo el “dueño y señor del trópico cochabambino a pesar de la caída de su prestigio político”. Además, como presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba mantiene controlada a “su base territorial”.

A juicio de Komadina, Morales mantiene su poder social y la capacidad de movilización para, por ejemplo, bloquear la carretera del oriente del país, para movilizar a sus bases a otros lugares y para generar violencia política.

Aún concentra mucho poder y capacidad de decisión en su calidad de líder indiscutible de las Seis Federaciones del Trópico Cochabamba y como fundador y líder histórico del MAS, pero está aislado. “Evo Morales tiene poder en el trópico, pero está aislado ahí, no tiene conexiones políticas con el resto del país”, enfatizó Komadina.

Morales, por lo tanto, ya no tiene la capacidad de irradiación a todo el país e incluso perdió prestigio en otras organizaciones sociales como las del Pacto de Unidad. “El líder carismático que se expandió a todo el país a partir de la red sindical del trópico y luego por otras provincias de Cochabamba ya no tiene la capacidad de erradicación”, sostuvo el investigador.

Desprestigio

Komadina explicó que el bloque popular que respaldó a Morales y que le permitió ganar las elecciones pasadas ya no existe debido “a la huida de Morales a México y su renuncia a la presidencia en 2019, fue cuando su aura carismática e imagen de invencibilidad se ha roto y fracturado”.

Además, refiere que el contexto actual está marcado por la división interna del MAS, por una profunda crisis política, por un conflicto de poderes que no tienen visos de solución a corto plazo.

En tanto que Archondo ve cautela en la Dirección del MAS porque se pudo haber realizado un congreso, pero prefirieron que sea un encuentro nacional porque no contaban con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Evo Morales está cuidando que no le lleguen más amonestaciones y no quiere perder la sigla”, sostuvo.

Correlación de fuerzas

Para el analista Yuri Tórrez es importante mencionar que la división del MAS entre el evismo y el arcismo choquehuanquista se expresa en correlación de fuerzas en el ámbito territorial; en el trópico cochabambino, el evismo, y en el altiplano, el arcismo.

En este contexto político. Morales tiene a su favor la presidencia de la Dirección del MAS y de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, y tiene una bancada importante en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Al igual que Komadina, se refirió al liderazgo debilitado de Morales por el tema del 21 F, por la crisis de 2019 y por la falta de una autocrítica interna y de una “profunda reflexión”.

Congreso

El MAS evista realizó un congreso en octubre de 2023 en Lauca Ñ, en el trópico cochabambino, para renovar la directiva nacional, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó el cónclave por observaciones.

10 de junio

El congreso del MAS evista para el 10 de junio se convirtió en un encuentro nacional debido al rechazo del TSE de supervisar el encuentro por observaciones serias identificadas, esta vez, en su convocatoria.