Al menos 5 sectores piden resolver falta de combustible y dólares; diputada dice que eso no es golpe

Legisladores de la facción evista también reiteraron que permitirán que Arce y David Choquehuanca concluyan su mandato y descartaron un acortamiento de mandato.

Fuente: ANF

Al menos cinco sectores exigen al Gobierno resolver, principalmente, la falta de dólares y la interrupción en el abastecimiento de combustible; la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero resaltó que esas demandas no esconden ninguna intención de acortar el mandato de Luis Arce, por el contrario, son totalmente legítimas.

“Las demandas legítimas (pesan más que la teoría del ‘golpe’ del gobierno). Creo que el Gobierno no está resolviendo el tema de la crisis económica. Que no haya dólares y haya filas para gasolina no es, pues, algo normal en el país”, declaró Campero a la ANF.

El gobierno de Luis Arce insiste en que detrás de las movilizaciones de sectores afectados por la falta de dólares y combustible hay una intención de acortamiento de mandato. Los ministros de Estado también reproducen el mismo discurso, a pesar de que le resta un año a la actual gestión.

El jefe de Estado dijo ayer que detrás de “demandas aparentemente legítimas” se esconde un “peligro mayor que es la destrucción del Estado Plurinacional” y el modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, en las últimas semanas se registraron protestas de al menos cinco sectores que exigen al Gobierno regularizar el flujo de los dólares. El transporte pesado anunció un paro indefinido desde este jueves, pero hoy se reunirá con el Gobierno. Los gremialistas dieron un plazo de 15 días para que atiendan sus demandas y aún no recibieron alguna invitación.

Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia alistan una marcha de 10.000 personas desde Patacamaya en demanda de dólares y combustible. Las micro y pequeñas empresas del país frenaron su producción en al menos 30%, porque no pueden importar insumos para producir. A la demanda también se suman los cocaleros de los Yungas de La Paz, desde la dirigencia Adhoc del Cofecay reclamaron la falta de dólares.

El diputado del MAS-arcista Andrés Flores admitió que las demandas de los sectores son legítimas; empero, acusó a los diputados de la facción evista de buscar acortar el mandato de Luis Arce con anuncios de paros.

“La nueva derecha del MAS busca dar un golpe (al Gobierno), eso no podemos negar. Yo creo que acá todo atribuyen al Gobierno, cuando en 14 años no hemos explorado ni un pozo petrolero”, cuestionó.

Legisladores de la facción evista también reiteraron que permitirán que Arce y David Choquehuanca concluyan su mandato y descartaron un acortamiento de mandato.

En análisis de Flores, no hay dólares porque el país dejó de exportar y se dedicó más a la importación. Pidió a los gremialistas y otros sectores coadyuvar para que el país “se vuelva” exportador. Por ejemplo, dijo que su región hace siete años exportaba siete contenedores de cacao y otros productos, ahora sólo exporta uno.

El dirigente cocalero Arnold Alanes también cuestionó al gobierno por querer atribuir a un tema de “golpe de Estado” las demandas legítimas de dólar y gasolina. Añadió que el país está peor que en 2005, porque todos los productos de la canasta familiar subieron hasta en un 100%.

/DPC/FPF//