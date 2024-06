Alcalde español llama «inútiles» a estudiantes por pedir aire acondicionado en los colegios

Fuente: https://actualidad.rt.com

Luis Mariano Camacho Núñez, alcalde de la ciudad andaluza de Bailén y portavoz del Partido Popular (PP) en la Diputación Provincial de Jaén, ha afirmado que instalar aire acondicionado en los colegios es hacerle «un flaco favor» a los estudiantes, ya que «toda ayuda innecesaria es una limitación futura».

Los comentarios de Camacho fueron publicados en las redes sociales en respuesta a una persona que pedía la climatización en los centros educativos ante las elevadas temperaturas que se avecinan en el sur de España.

«Estamos criando inútiles», escribió el político en un primer comentario, y tras ser increpado por otras personas insistió: «Si todo se lo ponemos fácil, les hacemos un flaco favor. Toda ayuda innecesaria es una limitación futura».

Las críticas hacia las afirmaciones del acalde no se hicieron esperar. El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y concejal del Ayuntamiento de Bailén, Víctor Abolafia, calificó dichos comentarios como «sandeces» y una «gravísima falta de respeto» tanto a las familias como a los docentes.

«De qué caverna ha salido este dirigente del PP para realizar semejantes declaraciones», respondió Abolafia, que también exigió al alcalde «una rectificación y disculpas por la desfachatez de sus palabras», las cuales considera como «una memez impropia no ya de un alcalde, sino de una persona con dos dedos de frente».

Con el revuelo, Camacho salió a disculparse, asegurando sus «desafortunadas» palabras fueron «malinterpretadas». Además, dijo que le «encantan los niños» y se lleva «genial con ellos».

Mis palabras han sido desafortunadas pero nada tienen que ver con lo que verdaderamente quería expresar, y han sido malinterpretadas.

Como sabéis todos los que me conocéis, me encantan los niños y me llevo genial con ellos. Yo seguiré trabajando por ellos y con ellos.

— Luis M. Camacho (@Chiquipor) June 7, 2024