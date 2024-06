Alessandra Rampolla se mostró en bikini desde las playas de Puerto Rico: “Días felices”

El llanto desgarrado de Alessandra Rampolla por el delicado momento de un ser querido Fuente: infobae.com

Después de estar instalada en la Argentina durante varios años, donde fue parte de ciclos como Cuestión de peso y El club de las divorciadas, Alessandra Rampolla durante la pandemia se mudó a Australia donde es parte del exitoso reality show Married at first sight. Sin embargo, la sexóloga se mantiene siempre cerca de sus raíces y a través de sus redes compartió un posteo donde aparece tomando sol en bikini desde las playas de su Puerto Rico natal.

La conductora, que se hizo conocida en el canal Cosmopolitan hablando en televisión sobre sexo sin tabúes, se mostró en traje de baño, disfrutando del mar y compartió cómo se encuentra hoy. “Verano 2024. Mis días en casa. Feliz a la vida. Bendecida”, escribió la especialista, quien hace 15 años se abrió sobre su cambio de vida cuando decidió realizarse una operación de bypass gástrico.

Siempre sensual, Alessandra lució una bikini negra que acompañó con lentes de sol, mientras descansaba bajo el sol del Caribe. Las imágenes las acompañó con la canción “Caliente, caliente”, de Raffaella Carrá, mientras mostraba algunas de las paradisíacas vistas de su país.

En diálogo con Teleshow en 2019 la puertorriqueña reflexionaba sobre cómo había sido su recorrido tras adelgazar 60 kilos. “Ahora soy una mujer saludable”, afirmaba, mientras recordaba con felicidad su imagen cuando se hizo conocida en toda América Latina. “Por su puesto que me motivaba verme mejor, pero no era mi prioridad, y tampoco fue por algo estético. Mi salud empezaba a afectarse por el sobrepeso, aunque no había riesgo”, aseguraba.

“No me sentía bien con la idea de buscar un embarazo si no estaba bien yo y no podía hacer de mi cuerpo el mejor vehículo posible para dar vida”, contaba, sobre aquella decisión de vida, que incluso la llevó a pasar por varias cirugías estéticas para reconstruir su silueta tras varios años de sobrepeso. “Cuando noto que me aprieta un poco el pantalón, dejo de comer galletitas dulces”, bromeó Alessandra, quien fue operada por Eduardo Bolaños Quintero, un médico colombiano especialista en cirugía bariátrica por laparoscopia que le hizo el mismo procedimiento a Diego Maradona en 2005.

“Hubo un tiempo en que seguía regímenes alimenticios sin mucha suerte. Bajaba 20 kilos, pero luego recuperaba 25 y así. Entonces tomé la decisión. Ese momento fue algo muy fuerte. Aunque es bueno aclarar que la intervención no es una solución para todo el mundo. Pero conmigo funcionó”, contó la especialista en sexo más famosa de Latinoamérica sobre su cambio físico.

“La gente me conoció una estética bien distinta y, obviamente, mucha gente me tiene pero de mis inicios. No vienen siguiendo lo que vengo haciendo. Se acuerdan del nombre y dicen ‘What? ¿Qué pasó?’”, contaba en una entrevista en Los Mammones en 2021. “Fue raro el cambio. Yo fui una mujer adulta delgada antes de subir de peso. Entonces cuando yo venía bajando de peso… Es súper rápido el descenso de peso con el bypass. Si bajé 60 kilos, apenas me operé, fueron 40. Un montón. Yo me reconocía en el espejo porque me había visto en todas esas formas en el camino de subir. Me chocaba ir a una tienda y buscar la ropa que yo asumía que tenía que usar. Era rarísimo. Pensaba ‘él número miente, esto dice otra cosa’”, recordaba.