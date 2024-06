Alguien compró bonos al BCB por $us 200 millones en dos días; analista sospecha de la Gestora

Transacción sospechosa. El aparente “éxito” de recaudaciones del Banco Central de Bolivia (BCB) estaría en el uso del dinero de los jubilados para la compra de esos instrumentos, dice el analista Gonzalo Chávez.

Edwin Rojas, presidente interino del BCB.

La Paz, 7 de junio de 2024 (ANF).- El Banco Central de Bolivia (BCB) celebró que en tres meses superó en 158% el objetivo de recaudar $us 100 millones de dólares con la venta de bonos. Al 31 de mayo, el Ente Emisor reportó $us 258,8 millones; sin embargo, dos días antes, sólo había logrado $us 57 millones. El analista Gonzalo Chávez sospecha que el Gobierno, a través de la Gestora Pública, destinó el recurso de los jubilados a la compra de esos bonos.

En marzo, el BCB puso a la venta bonos para que la gente pueda confiar sus dólares al Ente Emisor bajo el compromiso de devolverlos con intereses por corto, mediano y largo plazo. Con esta política, se pretendía, en primera instancia, recaudar $us 100 millones.

Esa meta apenas fue lograda en poco más del 50% a dos días de terminar el primer trimestre de vigencia de los bonos.

“A la fecha, las colocaciones a nivel nacional del ‘Bono BCB en Dólares’ lograron una captación de $us 58,7 millones, superando así el 50% del objetivo de alcanzar una colocación de $us 100 millones hasta agosto”, dice la nota de prensa del BCB de 28 de mayo.

Sin embargo, luego de dos días, el 31 de mayo, el BCB informó que cierran el primer trimestre con una recaudación de $us 258,8 millones; es decir, alguna persona jurídica realizó una transacción por $us 200 millones en esas últimas 48 horas.

Ese mismo día, el presidente interino del BCB, Edwin Rojas, celebró la recaudación porque superó el objetivo fijado; además, aseguró que se fortaleció las Reservas Internacionales y con ello mejoró la posición del Estado para cumplir las necesidades del país en materia de deuda externa y las políticas de subvención.

Para Chávez, esa transacción fue muy sospechosa, porque sólo personas naturales y jurídicas podían comprar esos bonos. Sería muy difícil que un simple ciudadano realice esa gigante transacción, pero sí sería posible que una institución lo haga. El aparente “éxito” de recaudaciones del BCB estaría en el uso del dinero de los jubilados para la compra de esos instrumentos.

“Habría que preguntar al Banco Central quién le ha depositado 200 millones de dólares. No sé de dónde entran esos 200. Es una cosa que se debería preguntar al presidente del Banco Central. De dónde han sacado 200 millones, porque en la noche eran 59 millones, que sabemos que han sido personas que han ido depositando, pero de repente de un solo saque han aparecido 200 millones (…). De dónde han entrado esos 200 millones. Una sospecha es que la Gestora sea la que ha puesto esa plata, porque no veo otro jugador grande que le pueda colocar rápidamente esos 200 millones de dólares”, cuestionó el experto.

Este medio intentó comunicarse, insistentemente, con el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, pero no logró obtener una respuesta.

La dirección de Comunicación del Banco Central respondió de forma escrita a este medio sobre la aparente compra de bonos por parte de la Gestora Pública, pero se limitaron a citar el artículo 80 de la Ley N° 1670 que exhorta a resguardar la confidencialidad de las operaciones del BCB.

“Por tanto, en cumplimiento de la confidencialidad así exigida, el Ente Emisor no puede emitir ningún comentario relacionado a la identidad de las personas naturales y/o jurídicas que adquieran cualquiera de los instrumentos financieros que emite de forma permanente”, respondió el Ente Emisor a la consulta de este medio.

El país sufre una escasez de dólares desde febrero del año pasado. Este problema se debe, principalmente, a los bajos niveles de Reservas Internacionales Netas a consecuencia de la disminución de ingresos por las exportaciones de gas. Ante el panorama de incertidumbre y desconfianza en el Gobierno, mucha gente comenzó a buscar la divisa extranjera y ahorrar en esa moneda ante una posible crisis económica.