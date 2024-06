Andrónico instruye convocar a sesión de la ALP este jueves y ‘arcistas’ advierten que habrá consecuencias

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Andrónico Rodríguez en una conferencia de prensa. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Andrónico instruye para el jueves convocar a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional; exportadores de Bolivia calculan $us 26 millones en pérdidas económicas por dos días de bloqueo del transporte pesado; y Gobierno anuncia “acciones” contra ingenios arroceros de Yapacaní y Montero por agio y ocultamiento del grano. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Andrónico instruye para el jueves convocar a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional

En su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Andrónico Rodríguez, instruyó que se pueda convocar a sesión plenaria para las 16.00 de este jueves 6 de junio. A través de una nota dirigida al secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, el senador del ala “evista” recordó que asume las funciones de David Choquehuanca quien se encuentra desde este martes bajo el mando del país ante el viaje de Luis Arce a Rusia. “En este sentido, le instruyo la emisión de la convocatoria, agendando en el Orden del Día los asuntos legislativos pendientes de tratamiento por la Asamblea”, indica la misiva.

– Arcistas advierten a Andrónico con la cárcel por convocar al pleno de la Asamblea

Habiéndose declarado presidente interino de la Asamblea Legislativa, debido a las sucesiones a raíz del viaje del presidente Luis Arce, Andrónico Rodríguez instruyó al secretario general de la vicepresidencia convocar a sesión de la Asamblea para este jueves. Sin embargo, diputados arcistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron al evista titular del Senado que estaría usurpando funciones en caso de sesionar. “La Sala Constitucional ratificó, lo que siempre hemos dicho: la 073 y 075 tienen que ser tratadas previamente en la Cámara de Diputados y de acuerdo con el reglamento recién pueden ir a la Asamblea”, afirmó el jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado.

– Opositores y evistas critican viaje de Arce a Rusia en medio del conflicto por el dólar y combustible

Desde la oposición y legisladores del evismo critican el viaje del presidente Luis Arce a Rusia, en medio de un conflicto social por dólares y combustible. El transporte pesado ingresó en su segundo día de movilización exigiendo una solución a sus demandas. “El gabinete del presidente no funciona, por eso se presentan problemas en temas económicos y políticos. El viaje del presidente es una manera de escaparse de la realidad, es una manera de huir de los problemas del país”, declaró el senador evista del MAS, Leonardo Loza. Bajo la misma línea, desde Comunidad Ciudadana (CC) criticaron que Arce no haya resuelto el conflicto con el transporte pesado.

– Luego de 48 horas de paro, Transporte pesado levanta bloqueos y analizan radicalizar medidas

Luego de 48 horas del bloqueo de carreteras, el transporte pesado nacional e internacional levantó sus medidas de presión y el comité de movilizaciones definirá qué acciones asumirán si no son convocados a una reunión por el presidente Luis Arce, no descartan radicalizar sus medidas de protesta. “Hay una directiva de todo este ampliado nacional y ellos determinarán qué acciones se asumirán en los próximos días. Estamos abiertos al diálogo, sabemos que el presidente no está en el país y no nos ha atendido, esperemos que nos hagan llegar una invitación para llegar a una solución”, informó a la ANF el presidente de la Cámara de Transporte Pesado, Héctor Mercado.

– Exportadores de Bolivia calculan $us 26 millones en pérdidas económicas por dos días de bloqueo del transporte pesado

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) calculó que, por el bloqueo de dos días, que acataron ayer y hoy los choferes del transporte pesado, se registró una pérdida económica total de 26 millones de dólares, debido a que los productos que son enviados al mercado exterior no pudieron circular de manera libre por las carreteras del país. “Es decir que las mercancías que circulan por las vías del país y que se ha tenido afectación por los distintos puntos de bloqueo, suman esos 13 millones y en dos días alcanzan a 26 millones de dólares”, señaló el gerente general de la Caneb, Marcelo Olguín.

– En el último año Bolivia exportó menos oro del que produjo

El año pasado la producción de oro de Bolivia llegó a 46,6 toneladas y la exportación fue de 41 toneladas, según datos del Ministerio de Minería. Sin embargo, estos datos difieren de los registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a lo que se suma un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que sostiene que casi la mitad del oro que Bolivia saca al mundo proviene de la minería ilegal de ese país. Cifras del Ministerio de Minería, dan cuenta que la producción de oro en Bolivia, en 2019, fue de 42 toneladas por un valor de 1.889 millones de dólares, en 2020 sólo se extrajo 23 toneladas, por 1.263 millones de dólares.

– Gobierno anuncia “acciones” contra ingenios arroceros de Yapacaní y Montero por agio y ocultamiento del grano

Ante el alza del precio del arroz de hasta 350 bolivianos el quintal, mismo que antes era a Bs 250 y hasta había en menor costo, dependiendo el grano y el lugar de venta, el Gobierno anunció este martes que asumirán las “acciones” que correspondan contra los ingenios arroceros que hay en los municipios de Yapacaní y Montero, ambos en Santa Cruz, por el delito de agio y ocultamiento del grano. “Vamos a iniciar, juntamente con el viceministro (Jorge) Silva, acciones inmediatas, de verificación en los centros de transformación, acopio y beneficiario del arroz. Estamos hablando de Montero y Yapacaní”, señaló el viceministro de Comercio Interno, Gróver Lacoa.

– ANH dice que las filas en los surtidores disminuyeron y que los bloqueos influyeron en la distribución de combustible

Ante las largas filas en las principales estaciones de servicio del país por diésel y gasolina, el director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, atribuyó este problema a los bloqueos del sector del transporte pesado que aparentemente influyeron en la distribución del combustible a nivel nacional. “Si bien hemos tenido un retraso por el tema del diésel, esto fue por los bloqueos que se han generado. Los bloqueos también han influido en el tema de la importación y su retraso en el ingreso del combustible”, dijo Jiménez. El titular de la ANH espera que hasta el miércoles se normalice la distribución del carburante.

– La soya se desploma un 70,7% en el primer trimestre de 2024

Una vez que salieron a la luz las estadísticas del comercio exterior al primer trimestre de 2024, uno de los puntos críticos se centra en la caída de la exportación de soya y sus derivados, tema que ya fue advertido por instituciones como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), informó Unitel. Según los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia registró una caída de las exportaciones de semillas y habas de soya del 70,7% al primer trimestre de 2024, así como también en lo que respecta a los derivados de este grano que está en torno al 32%.

– Dos muertos y varios heridos por explosión en una fábrica de municiones en Cochabamba

La tarde de este martes se reportaron dos trágicas muertes por una explosión en las instalaciones de una fábrica de municiones y explosivos, de la empresa Maxam – Fanexa S.A.M., ubicada en el municipio de Santiváñez, en el departamento de Cochabamba. Según la denuncia, tras la explosión, los responsables de la fábrica no dieron parte a las autoridades y los pobladores fueron quienes denunciaron el hecho a la Policía, según fuentes cercanas al caso. Además, se reportaron al menos diez trabajadores heridos por la onda expansiva de la explosión. Cuando la Policía llegó al lugar solo encontraron partes de los cuerpos de las personas que murieron.