Ante la inestabilidad laboral y el despido inminente, convertirse en «prepper» es lo mejor para amortiguar el golpe

Qué tiempos aquellos en los que la gente se jubilaba en la misma empresa en la que había empezado a trabajar independientemente de su puesto. Esa época, nos guste o no, ha pasado a mejor vida. Lo que hoy ofrece el mercado laboral es diametralmente opuesto, por lo que cambiar de trabajo está a la orden del día. Puedes ir echando CV y ser tú quien dice adiós, pero otras veces simplemente la carta de despido llega a tu mesa.

Fuente: Link

Sin ir más lejos, este 2024 solo 302 tecnológicas han dado la patada a más de 89.100 personas, según datos de la web de despidos Layoofs.fyi. Verse sin trabajo de la noche a la mañana es un mal trago, pero a veces abre las puertas a un nuevo puesto que nos gusta más e incluso, con mejores condiciones laborales. Pero el mal rato y el cúmulo de emociones no te lo quita nadie. Ante esa incertidumbre, una solución: convertirse en prepper.

Haz como Bill Gates: prepárate para lo peor

Una de las claves del éxito del fundador de Microsoft es ponerse en el peor escenario. Así, Bill Gates tiene un fondo de emergencia con dinero suficiente como para pagar las nóminas de la plantilla de Microsoft durante un año, incluso aunque no tenga ingresos. No es que Gates sea un pesimista redomado, sino que apuesta por un optimismo racional, es decir, la búsqueda del equilibrio y de los tiempos.

A modo de resumen, su aprendizaje le ha llevado a ser optimista a largo plazo si en el corto plazo es moderadamente pesimista como para estar ojo avizor para superar los problemas y desafíos del día a día.

Aquí empieza la primera estrategia para prepararse para un despido: anticiparse a ese momento cuando hay rumores circulando pero sin perder la concentración para seguir desempeñando tu labor de forma competente. Ojo que no es algo baladí: de acuerdo con el estudio Don’t Expect Layoff Survivors To Be Grateful, el 74% de personas que sobrevivieron a un despido aseguraron que su productividad había bajado. Y si no trabajas bien, tienes más papeletas para aparecer en la lista.

Volviendo a Bill Gates y su plan de contingencia, si el magnate tenía un buen colchón ante los imprevistos de la empresa, seguir sus pasos y contar con cierto respaldo económico que nos permitan tomar impulso y encauzar nuestra carrera en los meses siguientes. Lo ideal sería tener guardado de tres a seis meses de sueldo.

Lo normal cuando tenemos un trabajo y esperamos mantenerlo en el tiempo es tener planes a medio plazo y como tal, guardar unos días de vacaciones, asuntos propios o incluso hasta cheques comida. Ojo porque si estás en esa lista de despidos, recibirás compensación por esos días de vacaciones que todavía no has gastado, pero otros extras como los pagos en especie o bonos se perderán. Así que mejor no dejar que se acumulen demasiado ni renunciar a ellos.

Ten un buen backup de información. A lo largo de tu trayectoria profesional en la empresa seguramente hayas recibido diferentes evaluaciones, imaginamos que normalmente positivas. Si es posible (y legal) es importante conservar estas pruebas de tu valía porque nunca sabes cuándo te van a servir: quizás en un potencial juicio ante un despido improcedente.

Asimismo, asegúrate de conservar tus contactos, mantener tu base de datos al día y no perder relación con ellos, ya que no sabes dónde va a estar tu próximo destino y compañeros y compañeras de trabajo. Un consejo: no uses tu cuenta empresarial para vincularte a LinkedIn y sí una propia. Y ya que estamos en LinkedIn, es importante mantener tu perfil vivo, activo y actualizado para dejarse ver y que la información aportada sea valiosa y completa. Sí, dale una buena vuelta a tu currículum, tanto en redes sociales como en tu web o en el viejo pero efectivo formato papel.

No pongas tus huevos en una sola cesta. Somos seres multidisciplinares y más allá de hobbies de los que disfrutar, hay otros que se pueden monetizar e incluso desarrollar una fructífera carrera profesional. No es tanto buscar rentabilidad a todo lo que haces, pero sí estar con los ojos abiertos. Y si tienes una segunda actividad que te genera algunos ingresos, quizás sea buen momento para apostar por ella.

Portada | Commons

Vía | Xataka

