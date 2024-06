La Paz: Ante posible Arenavirus, en Hospital de Clínicas pacientes, médicos, trabajadores quedaron en cuarentena por alto riesgo de contagio

El comunicado en el Hospital de Clínicas. Foto: BD

Los pacientes, médicos, trabajadores quedaron en cuarentena por el alto riesgo de contagio que tiene la enfermedad y el Ministerio de Salud hace el seguimiento a 50 personas para ver si contrajeron la enfermedad.

“Hay un protocolo, medidas de bioseguridad cuando se trata de fiebre amarilla o arenavirus para el aislamiento de las personas a fin de evitar el contagio al entrar en contacto con algún fluido. Hay una alta sospecha que podría tratarse de fiebre amarilla y las muestras se enviaron al Cenetrop para confirmar si estamos frente a un caso de arenavirus o fiebre amarilla”, informó el viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez.

Este joven de 19 años llegó a la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas y, según los médicos, se “improvisó” un área de aislamiento para atenderlo. Sin embargo, el resto de los pacientes que estaban en la misma unidad, trabajadores en salud y hasta médicos quedaron aislados por el alto riesgo de contagio que tiene la enfermedad.

“Alrededor de unas 50 personas que están en el entorno (fueron aisladas) y estuvieron en contacto. A ellas se les hace el seguimiento necesario para ver que en el transcurso de 10 días cuáles son las manifestaciones. Este es un control epidemiológico rutinario frente a este tipo de casos”, afirmó el viceministro.

Preocupación en los trabajadores

Después que ingresó el paciente se colocaron diferentes comunicados que confundieron a la población. Primero colocaron: “Unidad colapsada”. Después otro con: “Emergencias cerrada y aislada por la presencia de paciente se prohíbe el ingreso a familiares”.

Una paciente con dermatitis dijo que el lunes le atendieron, pero no pudo volver a su reconsulta. “Me atendieron ayer (lunes), pero con el caso que ingresó de Arenavirus, lo cerraron todo. Están en cuarentena y por eso dicen que (los médicos) no quieren venir a controlar a los pacientes”, dijo una paciente. Otra expresó su preocupación porque no puede ingresar a ver el estado de salud de su papá quien es de la tercera edad.

El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud La Paz, Edgar Cabrera, expresó su preocupación porque son “varios” compañeros suyos que quedaron aislados entre enfermeras, auxiliares, técnicos, manuales que hacen el trabajo correspondiente en emergencias.

“Ahora, están en cuarentena y veremos cuál va a ser el resultado (de los análisis) a nuestros compañeros. Los trabajadores en salud estamos en riesgo de contagiarnos con esta enfermedad y eso nos preocupa. Exigimos al director del Sedes reunirnos y saber cuál va a ser la protección para nosotros que estamos en primera línea en la atención”, afirmó.

El dirigente informó que ya enviaron notas al Sedes para que puedan ser recibidos “lo más antes posible”.

El pasado jueves, el Ministerio de Salud y Deportes confirmó dos casos de Arenavirus en los municipios tropicales de Teoponte y Palos Blancos, en el norte del departamento de La Paz. El primero de ellos, según Max Enríquez, aún permanece en la unidad de terapia intensiva, aunque registró una “leve” mejoría.

