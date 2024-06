Aprehenden a un mayor de la Policía denunciado por golpear y causarle aborto a su pareja

“Vivo traumada porque el Mayor D. Q., me tiene amenazada, está siguiendo mis pasos, me ha dicho que haría todo lo posible para hacerme desaparecer a mí o a mi hija, me forzó a abortar, me perforó el útero, no voy a poder tener hijos por su culpa que me hizo tanto daño”, sostuvo la denunciante.

Agregó que en una ocasión su agresor trató de quemarle el rostro cuando le pidió acudir al médico por dolores en una herida.

“Me quiso encender la cara con un encendedor cuando le pedí que me lleve al médico porque estaba mal. Me jaló el cabello, me mandó a dormir y me encerró en la casa donde no había ni comida”, agregó.