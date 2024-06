Arce aseguró que «trabaja calladito» y que los problemas lo potencian

El presidente del Estado aseguró que su Gobierno no se acobarda, frente a los problemas que están enfrentando.

Fuente: Red Uno

Bolivia.-

El presidente Luis Arce, aseguró que los problemas que se generan en el país lo ‘potencian´ y le dan fuerzas para seguir trabajando si esperar aplausos. Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la entrega de obras en el municipio de Apolo en el departamento de La Paz.

En esta ocasión, el mandatario identificó a la educación, la salud y el desarrollo económico como los pilares de su gobierno.

“Y lo estamos haciendo, no sólo lo decimos, lo hacemos, no sólo prometemos, nosotros lo hacemos, trabajamos calladitos, porque lo más importante es cuando la obra está lista y sorprendemos a la población diciendo: ‘aquí está lo que hemos construido’, ‘aquí está lo que hemos hecho en bien del pueblo boliviano’, porque nosotros no queremos los aplausos, lo que queremos es que la calidad de vida de los bolivianos mejore cada día”, manifestó el mandatario boliviano.