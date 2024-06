Arce Catacora a Yapacaní: “Vayan a bloquear a los que los perjudican” (la Asamblea)

Fuente: https://asuntoscentrales.com

“Que vayan a bloquear a quienes los están perjudicando, la Asamblea que no aprueba los créditos”, dijo Arce Catacora luego de argumentar que la carretera demandada debía realizarla la Gobernación y hoy no cuenta con financiamiento por la no aprobación de un crédito internacional que consiguió la gestión del Gobierno nacional.

“La Gobernación debía hacer la carretera de Yapacaní, como no lo hizo, nosotros acudimos a conseguir un crédito para hacer la vía. El crédito está trabado en la Asamblea, no depende del Gobierno. Nosotros hemos cumplido”, destacó.

Lo mismo que en el caso de las protestas por combustibles y dólares impulsadas por los transportistas de carga pesada, Arce manifestó su preocupación por la posibilidad de que haya intereses políticos debido a la prematura “electoralización” que enfrenta el país.

“El cierre de válvulas en Yapacaní perjudicará a todo el país y luego culparán al Gobierno de que no se maneja bien la economía”, dijo el mandatario.

“Vamos a reunirnos con todos los sectores y vamos a atender todas las demandas, pero que no haya intenciones políticas que busquen otra cosa. Se ha preelectoralizado todo. Hay intereses políticos individuales que se anteponen a los del pueblo”, indicó.