Arce: Morales pone en duda el golpe porque quiere ser candidato a como dé lugar el 2025

El presidente Luis Arce Catacora afirmó que el jefe del MAS, Evo Morales, pone en duda el golpe militar del 26 de junio porque quiere ser candidato presidencial en 2025 y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró que la reelección no es un derecho humano.

Fuente: erbol.com.bo

En declaraciones al periódico español El País, Arce dijo que no le sorprende la reacción del expresidente porque sabe lo que quiere y, para ello, está dispuesto a utilizar todo, incluso poner en duda el golpe fallido, por sus aspiraciones políticas personales. Morales ya había anticipado que será candidato «a las buenas o a las malas».

Consultado sobre si Morales está inhabilitado por la justicia para ser candidato, Arce recordó que ese fue el problema en las elecciones de 2019. “Él (Evo Morales) se hizo habilitar por el Tribunal Constitucional diciendo que la reelección es un derecho humano. La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha dicho que eso no es un derecho. La situación para nosotros está clara, pero vaya a contárselo usted a él, que está convencido de que es candidato”, respondió al periodista.

Arce sostuvo que Morales ha generado varios conflictos con amenazas de bloqueos y está azuzando a los sectores para que salgan a conflictuar al país, de modo que después se junten los cocaleros del Trópico y exijan su candidatura.

En su opinión, detrás del general Juan José Zúñiga hay intereses extranjeros, ya que están interesados en los recursos naturales como el litio y las tierras raras que tiene Bolivia.

En torno a la falta de dólares o el déficit fiscal, explicó que hoy Bolivia no tiene la cantidad suficiente de gas para ampliar los volúmenes de exportación a Argentina, a Brasil o para el mercado interno. Esto se debe a que Bolivia no tiene gas porque Evo Morales no realizó la inversión en exploración que se necesitaba, acotó.

Afirmó que Evo solo hizo seis proyectos de exploración, mientras que su gobierno ha realizado 43 pozos que podrían resolver el problema del diésel y la gasolina en un 60%, si se logran encontrar reservas de gas.

Dijo que Bolivia está entrando en un franco proceso de industrialización, no solo de los recursos naturales, ya que antes Bolivia importaba todo, hasta jabones, y ahora los produce. Advirtió que eso preocupa a la derecha, porque el gobierno podría demostrar resultados en 2025.

Consultado sobre si confía en las Fuerzas Armadas después del golpe fallido, el presidente dijo que hay un trabajo coordinado en el marco de la institucionalidad, aunque se mantendrá alerta, conociendo la historia de América Latina para debilitar a gobiernos populares, especialmente a aquellos que tienen recursos naturales.

“Hemos instruido tomar medidas para controlar todas las instituciones, especialmente la Policía y las Fuerzas Armadas”, afirmó el mandatario.

