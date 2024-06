Arcista presenta recurso de nulidad; evistas se declaran en emergencia y desconocen al TCP autoprorrogado

El diputado arcista Juan José Jáuregui acusó este miércoles al presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Andrónico Rodríguez, por “usurpar funciones”

El diputado Jáuregui y el senador Rodríguez. Foto:APG

Fuente: Brújula Digital

El diputado arcista Juan José Jáuregui acusó este miércoles al presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Andrónico Rodríguez, por “usurpar funciones” y presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoprorrogado contra la sesión de la Asamblea que tiene previsto instalar este jueves a las 12:30.

“El hecho de que el vicepresidente David Choquehuanca asuma temporalmente las atribuciones del Presidente (en lugar de Luis Arce que viajó a Rusia) no implica la pérdida de su calidad de Vicepresidente del Estado ni de Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual significa, a su vez, que no pierde sus atribuciones inherentes a dichos cargos”, se lee en el recurso presentado por Jáuregui.

Antes del mediodía de este miércoles, la Vicepresidencia del Estado dio curso a la convocatoria hecha por Andrónico Rodríguez, presidente del Senado que asumió la titularidad de la Asamblea debido a que David Choquehuanca es el presidente en ejercicio de Bolivia tras el viaje a Rusia del presidente Luis Arce.

El senador evista Hilarión Mamani aseguró que el arcismo intenta obstaculizar el trabajo de la Asamblea Legislativa. “¿Por qué quiere postergar las judiciales? Nosotros como, senadores, diputados somos leales y pedimos a gritos que se cumpla con la Constitución, con el reglamento general de la Asamblea y prosiga la convocatoria para la sesión del día de mañana (jueves) a las 12:30”.

Luego, Mamani criticó la forma en que fue presentado el recurso de nulidad adjuntando “fotocopias simples” de la credencial de diputados. Explicó que toda solicitud debe presentarse adjuntando la credencial legalizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que, por tanto, la solicitud es nula.

“El TCP ya está compuesto por autoridades ilegítimas, todos son autoprorrogados. Por tanto, se convocó a la sesión para el día de mañana y la vamos a hacer respetar. Llamamos al pueblo, hay que declararse en estado de emergencia porque ellos (los arcistas) van a ser responsables (en caso de enfrentamientos). Nos enteramos de que están trayendo buses, funcionarios pagados, matones para mañana “, afirmó.

La Cámara de Senadores sesionó este miércoles, dirigida por la senadora Daly Santa María, y remitió una nota a la presidencia de la Asamblea Legislativa, bajo control de Rodríguez, haciéndole conocer que se cumplió el plazo para que Diputados trate cuatro proyectos de ley, entre ellos el 073 de suspensión de plazos procesales y el 075, que ordena el cese de funciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP.

El senador evista Luis Adolfo Flores afirmó que estos proyectos de ley deben ser tratados en la sesión de Asamblea de este jueves, por lo que consideró un reto conseguir los dos tercios para alterar el orden del día y modificar la agenda con la que Rodríguez convocó a sesión.

El diputado arcista Rolando Cuéllar anticipó que la bancada oficialista no asistirá a la sesión. “Evistas y oposición no hacen quórum, los renovadores somos mayoría. Aclarar que sólo 20 diputados evistas traicionaron al MAS y se fueron a la derecha. Somos 50 diputados que no vamos a participar el día de mañana. No va a haber quórum, va a ser un fracaso total y el hazme reír de Andrónico Rodríguez”, aseguró.

BD/LE/CT