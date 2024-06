Arcistas no asistirán a reunión convocada por Morales, le recuerdan que ya no es dirigente del MAS

Le recordaron que ya no es dirigente de ese partido.

Dirigencia del Pacto de Unidad Arcista. Foto: Internet

Fuente: ANF

La Paz. – La dirigencia del Pacto de Unidad arcista rechazó la convocatoria que hizo el expresidente y aún jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales a una reunión el 28 de junio, para definir la fecha del congreso nacional. Le recordaron que ya no es dirigente de ese partido.

“Nosotros no le damos ninguna importancia, porque vemos que hay un falso discurso. Cuando en su momento le hemos convocado para buscar la unidad no hubo voluntad, ahora pretende hacer esa convocatoria cuando ya se tiene una dirección nacional que está en proceso de reconocimiento por el Tribunal Supremo Electoral. Para nosotros ya no es nadie”. afirmó el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña.

El exmandatario convocó a la dirigencia afín al presidente Luis Arce a una reunión nacional, para este 28 de junio en Sacaba, Cochabamba, para definir la fecha del congreso del partido azul que debe realizarse antes del 5 de septiembre.

En ese sentido, el integrante de la Comisión Política del Pacto de Unidad, Hugo Casilla aseguró que no asistirán a ese encuentro porque ellos lo invitaron en al menos cuatro ocasiones para organizar el congreso nacional, pero no obtuvieron una respuesta.

“Nosotros lo hemos invitado en cuatro oportunidades bajo el registro de un notario y a través de los medios de comunicación, pero nunca nos ha escuchado y, por lo tanto, nosotros no vamos a asistir a ninguna reunión. como Pacto de Unidad ya hemos llevado a un congreso del MAS-IPSP y ya tenemos a una dirigencia nacional”, agregó.

A la vez, Seña consideró que la citación de Morales significa que está reconociendo a Lucio Quispe, de la CSUTCB; Guillermina Kuno, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa; y a Esteban Alavi, de los interculturales, como verdaderos dirigentes del Pacto de Unidad.

En el caso de que ellos decidan asistir al encuentro, dijo que Morales debe desconocer a los dirigentes Ponciano Colque, de la CSUTCB; Enrique Mamani, de los interculturales y a otros dirigentes que no fueron electos por la base sindical.

“Lo primero que hay que decirle al hermano Evo Morales, es que si quiere convocar a una reunión, a un consenso, primero tendrá que desconocer a su supuesto Pacto de Unidad porque no tiene ninguna base social, recién se ha dado cuenta de que no tiene base social y no tiene apoyo”, precisó.

Por otra parte, dudó que la convocatoria de Morales sea con el objetivo de unir al instrumento político, si no que es con el fin de aparentar y al final marginará a los sectores sociales. Dijo que no tiene representatividad, porque ya no es parte de la dirigencia nacional del MAS, ni respaldo de las bases.

“Para nosotros no existe la intención de buscar la unidad, solo quiere aparentar. No habrá unidad a la cabeza de él porque para nosotros ya no es nadie, no es dirección nacional, es un expresidente que ha pasado a la historia desacreditado y en algún momento nosotros lo hemos considerado un líder”, señaló.

