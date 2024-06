Arrancan los mayores ejercicios navales de la OTAN en el mar Báltico

Fuente: https://actualidad.rt.com

Los principales ejercicios navales de la OTAN en la región del Báltico, BALTOPS 2024, se inician esta semana con una conferencia previa a la navegación en la ciudad portuaria de Klaipeda (Lituania), dónde, este 4 de junio, llegaron más de 30 buques de guerra de los aliados, con una tripulación total de más de 4.000 marineros, infantes de marina, de la aviación naval y otro personal especializado.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Lituania, citadas por medios locales, los aliados de la OTAN permanecerán en Klaipeda del 4 al 7 de junio, tras lo cual empezará la fase táctica de las maniobras que durará hasta el 20 de junio.

LTU NAVY and Allies navy vessels preparing for ex #BALTOPS24 Pre-sail conference in Klaipėda! pic.twitter.com/opanjHlKNg

— Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) June 4, 2024