Aseguran que Cazzu está embarazada de Christian Nodal a casi un mes de la ruptura

Muchos rumores rodean a la nueva pareja del regional mexicano conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues se les ha señalado por supuestamente haber participado de una infidelidad a Cazzu, la rapera argentina que estuvo en una relación con el cantante de Adiós amor.

Justo después de que Ángela Aguilar presumiera orgullosa el haberse tatuado las iniciales de su novio, las especulaciones se giran de nuevo hacia Cazzu, pues la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que la rapera está embarazada de Nodal otra vez —su hija Inti nació en 2023—.

Anteriormente se había especulado que la menor de los Aguilar y Nodal estaban esperando un bebé, pero en realidad sería Cazzu quien habría quedado embarazada del cantante antes de su separación el 23 de mayo, según Maguicha.

Cabe señalar que por el momento Cazzu no ha anunciado que esté esperando a su segundo hijo y tampoco ha subido fotos de su vientre o dado alguna señal respecto al rumor. Incluso antes de que se diera a conocer el romance de Ángela y Nodal, la rapera argentina subió un video mientras estaba de fiesta, una actividad que no podría haber hecho en caso de estar embarazada (a menos que no hubiera bebido alcohol).

Sin duda, un segundo embarazo de Cazzu mientras Nodal está en una relación con Ángela Aguilar sería una situación sumamente compleja para todos los implicados, pues la vida personal de los tres ha sido difundida, criticada y burlada masivamente en la última semana.

Cazzu y Nodal habrían hecho un acuerdo monetario

La cantante argentina Cazzu ha optado por mantener silencio sobre su reciente separación con Nodal, lo que ha generado diversas especulaciones respecto a un posible acuerdo entre ambos para no divulgar detalles que podrían perjudicar la imagen del compositor mexicano. Según el conductor del programa Chisme No Like, Javier Ceriani, Nodal habría ofrecido sumas significativas de bienes inmuebles y cuentas bancarias para garantizar la discreción de Cazzu.

Ceriani informó que Nodal habría transferido a una cuenta bancaria, a nombre de Cazzu, una suma de 9 millones de dólares, destinada para el beneficio de su hija Inti hasta que cumpla 18 años. Además, “Cazzu no hablará sobre la ruptura debido a estos acuerdos”, comentó Ceriani, quien apunta que Nodal también habría puesto a nombre de la cantante tres propiedades en Argentina. La discreción mantenida por Cazzu ha sido motivo de cuestionamientos: “¿Por qué Cazzu está tan callada frente a esta exposición mundial de que le han robado a su hombre?”, se preguntó el comunicador.

Durante casi dos años de relación, los populares cantantes nunca llegaron a casarse, y según Ceriani, acordaron separarse en marzo. “Cazzu y Nodal se han hablado todo el tiempo, aun siendo amigos”, añadió el periodista. Hasta el momento, Cazzu solo ha emitido un breve comunicado en sus redes sociales para abordar la situación, sin mayores detalles.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy, vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa, me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras”, escribió.