Asfi: Créditos de vivienda de interés social crecen un 1% y la mora bancaria sube a 3,5%

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) informó este viernes que los créditos de vivienda de interés social crecieron en un 1% en el último año mientras que la mora se sitúa por los 3,5%, un punto porcentual más que el año pasado.

Foto: Asfi

Fuente: Brújula Digital

“En el tema de los créditos de vivienda de interés social vimos un crecimiento del 1% en mayo del 2023 a mayo del 2024; pero el total de crecimiento desde mayo del 2020 a mayo del 2024 es del 24%. Ahora son más de 100 mil familias beneficiadas con el crédito de vivienda de interés social”, declaró la directora de la ASFI, Ivette Espinoza.

Los créditos de vivienda de interés social tienen tasas reducidas si se las compara con el resto del mercado y varían del 5,5 a 6,5%, dependiendo del valor del inmueble. Estos porcentajes pueden representar un tercio de lo que significaría obtener un crédito de consumo. Además, las tasas son fijas y no influye en su cálculo la Tasa Referencia (Tre).

“El principal destino (de los créditos de vivienda de interés social) en un 73% es la compra de vivienda; le sigue la construcción y el resto (en menor medida) refacción, remodelación, compra de terreno y anticrético de vivienda”, precisó Espinoza.

La cartera en mora o la que está con retraso representa un 3,5% al 31 de mayo. La directora de la Asfi explicó que menos de la mitad de este 3,5% de la mora se debe a los créditos diferidos en la pandemia de la Covid-10 de 2020. “Las cuotas se pasaron al final del plazo del crédito y en los casos que estamos viendo no pudieron recuperarse. Sin embargo, el porcentaje no es alto y vemos que en la mayoría de los casos (…) los prestatarios pudieron recuperarse”, afirmó.

Un boletín de la Asfi de febrero del 2023 advertía que el índice de la mora se mantenía en niveles reducidos “muy por debajo del promedio de la región”. “La cartera en mora representa el 2,2% del total de los créditos otorgados, menor que el índice promedio de los países vecinos que se ubica alrededor del 3,0%, según información publicada por los organismos supervisores de cada país”, informó entonces la entidad.

Espinoza precisó que se deben separar créditos que fueron reprogramados, refinanciados y diferidos. Este último fue una medida aplicada por la pandemia e implicó no pagar nada y todas las cutas pasaban al final del crédito.

“Cuando comenzamos a pagar se dio dos opciones. (Primero) reprogramar, es decir que si tú pagabas un monto y no podías porque te afectaron tus ingresos, eso podía reprogramar con una cuota menor, con ampliación del caso en base a tu capacidad actual de pago”, afirmó.

Segundo, el refinanciamiento permitió aumentar a la deuda para que el prestatario pueda conseguir más dinero. Esta modalidad se extendió a aquellas actividades que necesitaron de ingresos para volver a funcionar, como los microempresarios que necesitaban más insumos.

“Vimos que un porcentaje de los que fueron diferidos no se acercaron a las entidades financieras a reprogramar ni refinanciar nada. Este 1%, llegó el plazo que pagar y no lo están haciendo porque no pudieron reactivar sus actividades”, explicó Espinoza.

BD/LE/