Así vivió Marte una épica tormenta solar

Fuente: https://actualidad.rt.com

Científicos de la NASA revelaron este lunes imágenes de una tormenta solar épica que llegó hasta Marte, un fenómeno que los expertos han anticipado desde que el Sol entró en un período de máxima actividad.

El pasado 20 de mayo ocurrió una llamarada solar de clase X12 (la más fuerte entre varios tipos) que envió rayos X y gamma al planeta rojo. A la erupción le siguió una eyección de masa coronal que lanzó partículas cargadas. Los róvers y orbitadores de Marte proporcionaron imágenes detalladas y registros de sus efectos en la atmósfera marciana.

El color púrpura en un video publicado muestra auroras en el lado nocturno de Marte detectadas por el instrumento ultravioleta a bordo del orbitador MAVEN (acrónimo en inglés de: ‘La atmósfera de Marte y su evolución volátil’) entre el 14 y el 20 de mayo de 2024, durante el llamado máximo solar. Cuanto más brillante es el púrpura, más auroras están presentes

As solar storms pummel the Red Planet, @MarsCuriosity and its radiation detector are preparing for future human explorers.

On May 20, Curiosity received a radiation dose equivalent to 30 chest X-rays. https://t.co/TDz6Nsm3Lz pic.twitter.com/L5c0faLqe7

— NASA Mars (@NASAMars) June 10, 2024