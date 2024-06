Atraco a librecambista: Testigo clave revela que “iba a ganar Bs 1.000 por ese cambio”

“Ella me dice que quiere vender 20 mil dólares, le pregunto a mi amigo (el librecamibsta) si quiere comprar, y mi amigo me dijo que tenía plata para comprar ese día sábado tipo 3 de la tarde” , relata el testigo clave que resguarda su identidad.

“En ese momento Tamara hace una llamada a su amigo que la estaba esperando en el centro comercial, el que le iba a vender los 20 mil dólares”, agrega y señala que no recibió ningún peso porque el amigo y jefe de Tamara no quería terceras personas en la transacción y que ya no iba a realizar el negocio porque se habían demorado bastante en llegar a dicha reunión.

El testigo revela que, al no concretarse el negocio, a él lo volvieron a dejar al mercado antiguo La Ramada y no supo más de la transacción de dólares. “Le presenté a Tamara, me dijeron que no cambiaron nada, y solo me dejaron en La Ramada, de ahí no supe nada más hasta que su madre se comunicó conmigo”.

Todo este relató, según testificó, ocurrió cerca de las 15:00 del sábado 25 de mayo y al quedar fuera del negocio, no tuvo más que volver a su casa.

“En ese momento no supe nada. La madre de mi amigo me llama a las 20:30 diciéndome que lo atracaron unos colombianos a mi amigo, preguntándome a qué amigos colombianos le presenté, y yo en ningún momento le presenté a amigos colombianos”, culminó diciendo.

Ahora, la Fiscalía será quien determine la situación jurídica de este librecambista. De momento, hay dos personas enviadas a la cárcel con detención preventiva y tres prófugos, catalogados como ciudadanos extranjeros.