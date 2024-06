BCB afirma que uso de activos digitales en el sistema financiero beneficiará al sector productivo y comercial

Los criptoactivos son un tipo de activo basado en la criptografía, lo cual significa que, a diferencia de otros activos (monedas y billetes), no son tangibles. Su valor no lo determina una entidad centralizada, sino el propio mercado.

La Paz. – La autorización de “uso de activos digitales” en el sistema financiero boliviano beneficiará a los sectores productivos y comerciales, aseguró el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

La medida fue autorizada con la Resolución de Directorio N°084/2024 del 25 de junio, que dejó sin efecto la Resolución de Directorio N° 144 del 15 de diciembre de 2020 que prohibió a las “entidades financieras el uso, comercialización y negociación de criptoactivos en el sistema de pagos nacional por no constituirse estos en moneda de curso legal en el país”.

“En este caso, al haber dado luz verde para que puedan incursionar en el uso de activos virtuales, pensamos que va a favorecer de manera importante a gran parte de las actividades, no solamente comerciantes y productivas”, explicó.

De acuerdo con el presidente del BCB, pese a que había recursos en el sistema financiero “no se ha dado acceso (a los clientes) para que puedan hacer diferentes operaciones”.

“Entonces, el hecho de que estas operaciones (de activos digitales) sean como su nombre dice o dentro de sus características descentralizadas, operan a través del internet y de redes, puede favorecer a las actividades comerciales y privadas de compra de servicios y, por supuesto, satisfacer las diferentes necesidades”, detalló.

En consecuencia, el sistema financiero ya puede “efectuar operaciones vinculadas con el uso de activos digitales”.

Los criptoactivos son un tipo de activo basado en la criptografía, lo cual significa que, a diferencia de otros activos (monedas y billetes), no son tangibles. Su valor no lo determina una entidad centralizada, sino el propio mercado.

“Hay una gama de activos digitales”, explicó Rojas al citar los ejemplos del Bitcoin, que le permiten al usuario comprarlos para generar rentabilidad, pero también pérdidas, y las criptomonedas estables o Stablecoin.

Estos últimos, informó, “son activos digitales que tienen cierto respaldo en términos de lo que son divisas o activos financieros de las principales economías del mundo. Por ejemplo, existen algunos con relación uno a uno con el dólar americano. Entonces, es como si uno transara en moneda norteamericana, aunque lo que está haciendo son operaciones con estos activos digitales”.

Para que la población conozca el uso de estos activos digitales, el BCB realizará una campaña de educación financiera.

Rojas aseguró que la única moneda de curso legal en el país es el Boliviano, conforme a la Ley N° 901 de 28 de noviembre de 1986.

Un activo virtual no es una moneda de curso legal, no es efectivo y no existe obligación, por parte de la población, para recibirlos como medio de pago, por lo que los riesgos inherentes al uso y comercialización de los mismos serán asumidos por los usuarios.

