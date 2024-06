¿Biden debería restarle importancia a su propio éxito?

Las acciones han subido mucho desde que el presidente asumió el cargo. La inflación ha disminuido drásticamente y el desempleo sigue estando por debajo del 4%





El desempeño de la economía estadounidense en los últimos dos años ha sido notable, especialmente teniendo en cuenta las funestas predicciones de muchos observadores. ¿Recuerdan a los economistas que pronosticaron una recesión en 2023? ¿Recuerda todas esas advertencias de que reducir la inflación requeriría años de alto desempleo?

En cambio, nuestro crecimiento económico ha sido la envidia de otras naciones ricas. Las acciones han subido mucho desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo. La inflación ha disminuido drásticamente y el desempleo sigue estando por debajo del 4%. Las últimas cifras parecen respaldar la opinión de que la aparente aceleración de los precios a principios de este año fue un problema estadístico y que la desinflación todavía está en camino.

Sin embargo, todavía persiste una sabiduría convencional que dice que Biden no debería pregonar su historial económico. El consejo editorial del Washington Post acaba de escribir que “Decirles a los estadounidenses que la economía va bien no funcionará”. El consejo editorial del Financial Times escribió que “el discurso sobre el estado de la nación del presidente en marzo estuvo plagado de superlativos sobre la economía”, pero que su mensaje “corre el riesgo de negar la experiencia de los votantes sobre el terreno”, básicamente diciendo que Biden no debería hablar sobre sus logros económicos, incluso dando a entender que debería tratar de relacionarse con los votantes reconociendo que el panorama económico es malo, lo cual no lo es.

Ahora bien, no soy ni estratega político ni historiador político, pero creo que sé lo suficiente para decir que una repetición en el siglo XXI del infame discurso del malestar de Jimmy Carter sería una mala decisión.

Dicho esto, decirles a los votantes que se animen y se den cuenta de lo bien que lo tienen también sería una mala decisión. Pero ¿alguien en la administración Biden ha dicho algo así? Sería bastante obtuso si lo hubieran hecho. Pero no conozco ningún ejemplo. Hasta donde yo sé, los funcionarios de la administración, incluido el propio Biden, hablan de bajo desempleo, caída de la inflación y aumento de los salarios reales, y lo hacen con mucho cuidado, evitando cuidadosamente la grandilocuencia y la jactancia excesiva tan comunes en la administración anterior. Pero incluso mencionar buenas noticias económicas es supuestamente una afrenta para los estadounidenses comunes y corrientes porque equivale a negar su experiencia vivida.

Lo que me lleva a un punto en el que he estado insistiendo durante un tiempo y que vale la pena repetir: hay evidencia abrumadora de que las opiniones negativas de la mayoría de los estadounidenses sobre la economía no reflejan su experiencia vivida.

He aquí un ejemplo relativamente nuevo: la comida rápida. Recientemente, el mercado de préstamos en línea LendingTree publicó los resultados de una encuesta en la que casi el 80% de los estadounidenses dijeron que la inflación ha convertido la comida rápida en un lujo que se ven obligados a consumir con menos frecuencia. Y, de hecho, los precios de la comida rápida han subido bastante en los últimos años.

Pero no han aumentado tanto como dice la leyenda. ¿Esos titulares que ves que dicen que los precios de McDonald’s se han duplicado? Suelen referirse a precios de hace una década y aun así se equivocan.

Unos días después de que se publicara esa encuesta, la gerencia de McDonald’s emitió una carta abierta en respuesta a afirmaciones hiperbólicas sobre los precios de la cadena. Desde 2019 (el último año completo antes de las crisis económicas de la pandemia de COVID-19), informa McDonald’s, el precio de una Big Mac no se ha duplicado; ha aumentado un 21%. Eso sigue siendo sustancial, pero es menor que el aumento de los ingresos del trabajador medio durante el mismo período de tiempo.

Y vale la pena observar lo que la gente realmente está haciendo. El gasto en restaurantes aumentó un 7% entre marzo de 2023 y marzo de 2024; parte de esto fue inflación, pero no todo, por lo que los estadounidenses parecen estar comprando una gran cantidad de un bien de lujo que dicen que no pueden permitirse.

Para ser claros, nadie está sugiriendo que los funcionarios de la administración Biden deban decirle a los estadounidenses que se sienten, coman sus Happy Meals (cajita feliz) y dejen de quejarse. Y a partir de mis propias conversaciones puedo decirles que estos funcionarios son muy conscientes de que tienen una capacidad limitada para cambiar una narrativa económica negativa que se ha arraigado ampliamente, incluso si es inexacta. Pero las exigencias de que Biden guarde silencio sobre las buenas noticias económicas (especialmente cuando hay muchas buenas noticias económicas de las que hablar) parecen decir que, de hecho, debería validar la información errónea. ¿Por qué alguien consideraría esto una buena idea?

Bueno, esta es mi opinión: como dije, no soy un consultor político, pero las personas que le dicen a Biden que reste importancia al hecho de que su gran gasto ha funcionado bien para la economía están, hasta cierto punto, revelando sus propios sesgos ideológicos en lugar de dar información política sólida. consejo.

La situación actual no es diferente a la que vimos a principios de la década de 2010, cuando las políticas pasaron demasiado pronto de luchar contra el desempleo a obsesionarse con los déficits, lo que hace más difícil argumentar que a veces el activismo gubernamental realmente funciona. De la misma manera que la Gran Recesión se convirtió en pasto para los halcones del déficit, durante un tiempo, el aumento de la inflación en 2021 y 2022 se convirtió en días de gloria para los halcones de la inflación.

Pero resultó que estaban equivocados: la desinflación casi indolora de 2023 reivindicó en gran medida a los economistas de Biden, quienes argumentaron desde el principio que la inflación post-Covid no era la segunda venida de la década de 1970, que se parecía más a la inflación después de la Segunda Guerra Mundial, un estallido transitorio que terminó cuando las cadenas de suministro se normalizaron. La parte “transitoria” acabó tardando un poco más de lo esperado, pero básicamente tenían razón.

Entonces, ¿cómo deberían hablar Biden y su gente sobre la economía ahora? Yo sugeriría que simplemente digan la verdad tal como la ven. Que, hasta donde yo sé, es lo que han estado haciendo todo el tiempo.