Bolívar es invitado para jugar un cuadrangular en Lima- Perú. La Academia enfrentará a Alianza Lima, el 26 de junio, puede conseguir el premio de 80.000 dólares.

El torneo amistoso se denomina: “Copa Ciudad de Reyes”, tiene como objetivo dar actividad a cuatro grandes equipos del continente, mientras se desarrolla la Copa América.

Sporting Cristal y Atlético Nacional son los otros dos invitados para este cuadrangular.

Bolívar retornó esta semana a los entrenamientos al mando del entrenador argentino Flavio Robatto, quien no contará con los convocados a la selección boliviana. Aunque, el onceno no se verá afectado porque cuenta con jugadores de la talla de Francisco da Costa, Bruno Sávio, Henry Vaca y Patricio Rodríguez, por citar algunos.

Según los organizadores, Bolívar enfrentará a Alianza Lima, el miércoles 26, a las 21.00, en el estadio Matute.

Mientras que Cristal se medirá ante el cuadro colombiano, el jueves 27, a las 21.00, en el mismo escenario.

Los dos ganadores pasarán a la final y los perdedores lucharán por conseguir el tercer puesto.

Los organizadores junto con los clubes decidieron pactar premios económicos: el campeón se llevará $us. 80.000, el segundo obtendrá $us. 40.000, el tercero y el cuarto ganarán $us. 20.000.

Alianza Lima quedó eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores, dejó una mala imagen a pesar de contar con individualidades que destacan en el torneo peruano.

Por su parte, Cristal es conducido por Enderson Moreira, quien se mantuvo en su cargo a pesar de la eliminación en la segunda fase de la Copa Libertadores, a manos de Always Ready.

Nacional tuvo el mismo resultado que Cristal y quedó fuera de la Libertadores en segunda fase.