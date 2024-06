Con el crecimiento exponencial en el último quinquenio de las exportaciones nacionales de carne bovina, Bolivia ya figura entre los mayores exportadores del producto en el mundo.

Aunque las ventas no están al nivel de otros países como Brasil, que exportó en 2023 por un valor de $us 8.533 millones, o Argentina, cuyas ventas alcanzaron los $us 1.938 millones el mismo año, Bolivia ha multiplicado casi por seis sus envíos de carne al mercado externo entre 2019 y 2023.

Según datos del Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre – ITC), organismo operado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), Brasil es el país que lidera a nivel mundial las ventas de carne bovina.

Argentina, Uruguay y Paraguay son otros países sudamericanos que se ubican en el ranking de los 10 mayores exportadores de este alimento. Bolivia se ubica en la posición 22 y, en la región, ocupa el quinto lugar, según los datos del ITC procesados por La Razón.

MERCADOS

El principal mercado para las exportaciones nacionales de carne vacuna es China, seguido de Hong Kong (territorio autónomo o Región Administrativa Especial de China), Ecuador y Perú, de acuerdo con los datos publicados en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo que la carne bovina y derivados ha llegado a una docena de países, siendo los principales China y Hong Kong en Asia, y Perú y Ecuador, en América, habiéndose llegado también a Congo, Malasia, Ghana, Rusia, Costa de Marfil, Gabón, Paraguay, Angola, Guinea, Brasil y Liberia.

China es, actualmente, el principal destino para las exportaciones de carne boliviana. Desde 2019, los despachos a este mercado han crecido de manera exponencial, según datos oficiales.