Boliviano es asesinado en Chile mientras buscaba trabajo: Familia clama por ayuda para repatriarlo

Los familiares no solo buscan repatriar el cuerpo, sino también traer de vuelta a la esposa y al hijo del difunto a Bolivia.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En un desgarrador llamado a la solidaridad, los familiares de un boliviano de 52 años, quien perdió la vida en Chile, solicitan a las autoridades y a la población la repatriación de su cuerpo a Santa Cruz. Según relatos de sus seres queridos, el hombre fue victimado por antisociales mientras buscaba trabajo. La tragedia deja a un hijo en la orfandad.

“Pedirle que me ayuden a traer su cuerpo acá porque mi hija se encuentra desesperada allá, no sabe qué hacer. Mamá, mamá ayúdeme, yo no tengo las posibilidades para ayudarla, pero están los bolivianos solidarios de Santa Cruz para que puedan ayudarla a ella a traerlo a su esposo acá para darle la cristiana sepultura”, contó Alcira Maturana, suegra del fallecido, con la voz entrecortada.

Con lágrimas en los ojos, Alcira añadió: “Por favor ayúdenme a poder repatriar el cuerpo acá a Bolivia, nosotros somos personas de escasos recursos”.

El trágico suceso ocurrió hace unas semanas. El fallecido había salido en busca de trabajo junto a un amigo. Desempeñándose como taxista, se encontraba en una situación desesperada después de que el auto en el que trabajaba dejó de funcionar. A pesar de los esfuerzos del dueño por repararlo, la presión de deudas y el estado de salud de su esposa lo llevaron a buscar alternativas laborales. Sin embargo, nunca regresó a su hogar.

Los familiares no solo buscan repatriar el cuerpo, sino también traer de vuelta a la esposa y al hijo del difunto a Bolivia. “Que regresen mi niño y mi hija acá a Bolivia, que regresen los tres”, clamó Maturana.

La familia apela a la solidaridad de los bolivianos y a la intervención de las autoridades para hacer posible la repatriación y brindar un descanso digno al fallecido.