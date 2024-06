Bonadona: Datos del IPC son “dudosos”, una baja inflación en la región no refleja la realidad

El Gobierno informó que la variación mensual del IPC de mayo fue positiva de 0,63% respecto a abril y la variación acumulada hasta mayo alcanzó a 1,95%.

Fuente: ANF

El analista económico Alberto Bonadona considera que los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) son “dudosos”, porque los precios de algunos productos no han sido capturados y que una inflación baja en la región no necesariamente significa una situación “positiva”, puede estar desmoronándose la economía de un país, a pesar de ello, como es el caso de Bolivia.

“De acuerdo a los datos del IPC que emitió el Instituto Nacional de Estadísticas recientemente, se puede observar que el precio de una serie de productos parece no variar, hay una gran cantidad que no varía por más de un año, significaría un estancamiento en los precios, lo cual eso es imposible, o simplemente no se están reportando los mismos, como se debería”, afirmó en declaraciones a la ANF.

El Gobierno informó que la variación mensual del IPC de mayo fue positiva de 0,63% respecto a abril y la variación acumulada hasta mayo alcanzó a 1,95%.

Al respecto, el analista dijo que estos datos no son “necesariamente”, un reflejo de lo que efectivamente está sucediendo con la inflación en el país. “Cerca de 400 productos aproximadamente constituyen la canasta familiar del IPC, tranquilamente una cuarta parte de esos, no muestran variaciones en los precios, lo cual parece extraño”, enfatizó.

“Entonces se muestra estos índices que son bajos, pero que no son exactos respecto a lo que ocurre en la economía de todos los días, salvo de algunos productos subvencionados como es el de la gasolina y el pan de batalla, que mantienen sus precios constantemente”, señaló.

Respecto a la afirmación del ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, de que la inflación del país hasta mayo de este año, es la más baja de la región, Bonadona aclaró que este dato no siempre significa una situación “positiva”.

“No necesariamente una inflación baja refleja que todo está bien, puede estar desmoronándose una economía, en términos de muchos sectores que ya no crecen o decrecen, como ocurre en Bolivia y el caso específico con el gas. Y existen sectores que crecen como los servicios, el sector público, las finanzas que están empujando, pero no hay un verdadero crecimiento”, agregó.

/ERA/