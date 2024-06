Fuente: https://www.la-razon.com

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vaticinó una derrota electoral del presidente Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios presidenciales de 2025.

“Se anunció que las elecciones a presidente serán en agosto de 2025. Es decir, en poco más de un año los bolivianos, con su voto, le dirán a Arce y al MAS que se vayan”, escribió el otrora líder cívico en su cuenta de X.

Este miércoles, el vicepresidente del Tribunal Supremos Electoral (TSE), Francisco Vargas, adelantó que las elecciones presidenciales pueden celebrarse en agosto de 2025 y una eventual segunda vuelta, en octubre de ese año, pero está sujeto a las determinaciones de la Sala Plena.

“Arce y el MAS trajeron la crisis. Y hoy la economía va mal. No hay empleo, no hay dólares, no hay combustible y los ingresos en los hogares no alcanzan”, agregó Camacho en su publicación.

MAS

Camacho, en el último tiempo, comenzó a lanzar sus dardos contra el Gobierno a diario, a través de sus redes sociales, todas administradas por sus familiares, debido a que cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I.

En ese caso, se lo investiga por su participación en los hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, que renunció al cargo en noviembre d e2019.

Entonces, desde la presidencia del Comité pro Santa Cruz, lideró las movilizaciones que cobraron fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que dimita a sus funciones. Sin embargo, hay al menos seis casos que la Justicia investiga contra Camacho.