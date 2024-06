El hecho se registró la madrugada de este domingo y la familia exige justicia para el padre de dos niñas que quedaron en orfandad.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Cotoca, Jayson Barrios, un padre de 27 años, fue víctima de un homicidio brutal perpetrado por un ‘amigo’ tras una noche de consumo de bebidas alcohólicas.

El trágico suceso tuvo lugar en la zona del Plan 3.000 durante la madrugada del domingo 23 de junio. Según relatos de familiares, Jayson fue estrangulado con el cordón de una mochila después de que sus amigos decidieron abandonar el lugar donde compartían, dejándolo solo con el presunto homicida. Aunque intentó resistirse, Jayson perdió la vida en medio del forcejeo y un posterior golpe en la cabeza.

"Mi cuñado salió con otras personas, eran cinco, se fueron tres de sus amigos, le dijeron te vas a quedar y él les dijo sí. El otro pelado esperó que se vayan todos y mi cuñado se duerma, las cámaras captaron todo, el momento que le roba, se da cuenta y despierta, forcejea, pero el otro lo asfixia con cordón de la mochila, pero cae, se golpea la cabeza. El hombre lo ve, camina cinco pasos, vuelve y le pisa la cabeza", relató el familiar.

Actualmente, las autoridades tienen detenido a un sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada públicamente debido a las investigaciones en curso por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La comunidad de Cotoca se ha unido en el dolor y la indignación por este crimen tan cruel. Familiares y amigos velan los restos de Jayson en el Barrio “Mi Quinta”, mientras claman por justicia. El fallecido deja en la orfandad a dos hijas pequeñas, quienes ahora enfrentan la pérdida de su padre en circunstancias tan trágicas.

Video: Cámaras captan cuando un hombre es asfixiado por su ‘amigo’ para robarle.Foto: Daniel Román

“Pido justicia para mi nieto. El hombre lo mató por unos centavos, le arrebataron la vida con el cordón de la mochila (…) Él dijo si alguna vez me pasa algo, que me entierren donde vive mi abuela, y ahora no tenemos ni para pagar el cajón donde será enterrado”, expresó la abuela de Jayson, visiblemente afectada por la violencia con la que perdió a su ser querido.

La familia y la comunidad esperan que las autoridades esclarezcan pronto este crimen y que se haga justicia en memoria de Jayson Barrios, cuya vida fue truncada de manera injusta y brutal.