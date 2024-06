Camilo y Evaluna hablan por primera vez sobre el accidente que sufrió la artista durante su embarazo: «Fue horrible»

La pareja estuvo en España antes del nacimiento de su segundo bebé y hablaron sobre el percance.

Fuente: 20 Minutos

Camilo y Evaluna han realizado uno de sus últimos viajes antes del nacimiento de su segundo bebé. Durante su visita a España, la pareja visitó el programa de El Hormiguero, donde hablaron sobre el susto que sufrieron hace un par de meses cuando la hamaca donde la cantante intentaba dormir a su hija, Índigo, se rompió.

«Fue horrible. Estaba tratando de dormir a Índigo en una hamaca, tenía los pies estirados, tenía a Indi encima, ya yo con panza y se soltó la cuerda en ese piso de concreto, horrible. Índigo cayó encima de mí y de la pancita«, narró la hija de Ricardo Montaner.

El cantante colombiano reconoció que cometió un error a la hora de poner la hamaca: «Yo pedí unos nudos que eran especiales, que amarraban barcos y no habían llegado, entonces dije yo: ‘¿cómo no lo vamos a poder amarrar con otra cuerdita?’, lo amarré con otra cuerdita que no era para eso y se rompió».

«Evaluna y yo nos pasamos un buen rato en el baño llorando por el susto«, confesó Camilo, que en ese momento se llevaron un gran susto. Sin embargo, el accidente se produjo cuando la artista tenía 6 meses de embarazo y ahora que han pasado unos meses lo recuerdan con humor, sobre todo al saber que el accidente no tuvo mayores consecuencias.