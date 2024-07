CAO: Hay un compromiso del Gobierno por reactivar trabajo por biotecnología desde este 4 de julio

“No podemos estar esperando que cada vez más los productores cierren las unidades productivas (…) No podemos permitir que no haya alimento para los más de 12 millones de bolivianos . Entonces, lo que hay que trabajar aquí es en alianzas públicos-privadas y reactivar ese trabajo de la biotecnología”, manifestó el ejecutivo desde la Expoagro 2024.

Según el ejecutivo, hay especial atención del sector para volver a abordar este tema, cuyo análisis arrancó en septiembre del año pasado y hasta la fecha no hay un horizonte claro respecto a las mesas de trabajo en donde también fueron incluidas otras entidades productivas.

Con las reglas claras y las condiciones óptimas, se puede repuntar la producción del agro hasta en un 40%, de acuerdo con el titular de la CAO, quien recordó que ya se elevó un plan estratégico al Gobierno con el que se podría captar $us 1.000 millones adicionales para la economía durante un año.

“Eso es aumentando la capacidad productiva en cuanto a semillas, en cuanto a nuestro mejoramiento de suelo, sistemas de riego, todo ese trabajo que tiene que ser un complemento. Ya vimos que nos ha afectado la sequía el año pasado, una mala cosecha de nuestra campaña de verano, no hemos podido terminar la siembra de invierno por este tema de que no hay agua y no hay las condiciones”, lamentó Farah.

En este sentido, el ejecutivo espera que no llegue el momento en el que haya algún faltante en la cadena productiva de alimentos.

“Es el momento ahora que Santa Cruz necesita una reactivación y Santa Cruz necesita el complemento para que produzcamos más alimentos. No le va a costar plata al Estado, solamente se debe tener la predisposición de trabajar en conjunto”, concluyó.