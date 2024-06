Carta de un jubilado a los jóvenes: Planifiquen bien su vejez

Estimados jóvenes profesionales, que con gran ilusión terminan sus estudios de licenciatura, masterado y en algunos casos de doctorado, estas líneas van para ustedes, cargadas de toda la experiencia, el amor y las enseñanzas que la vida me dejó y mis fuentes laborales en los que me dediqué con toda la responsabilidad.

Como ustedes podrán apreciar, si es que han leído las noticias, hay una gran polémica en el país plurinacional, pluridiverso y polarizado y se refiere al derecho a la jubilación que tienen todos los ciudadanos que cuando ya ingresan al otoño de sus vidas, se merecen un trato digno y acorde a la situación socioeconómica, derecho que ha sido vulnerado desde el propio Estado y viene siendo atropellado.

Ahora con el aditamento que una ley busca cercenar los años productivos de una persona de 55, 60 o 65 años de edad, que, sin duda, en el plano de la educación y la salud, aún pueden ser muy útiles y generar los aportes científicos y académicos, así como en otras partes del mundo hay tantos hombres y mujeres, que se adecúan a los cambios y no se dejan arrastrar por los mismos.

Los grandes genios de la literatura, ciencia y filosofía deslumbraron hasta el último día de sus muertes, dejándonos obras para la inmortalidad. Es el caso del filósofo y premio nobel, Bertrand Russell, que luchó por la paz, la libertad, la justicia hasta cumplir los 98 años. Nos dejó tantos libros de importancia para la filosofía, la educación, la ciencia, la política.

Pero en la Bolivia Plurinacional quieren obligar de una manera u otra, que los profesionales o trabajadores firmen su jubilación a los 60 años y se vayan a cobrar sus rentas miserables o a cuidar sus jardines, vender comida rápida, hacer de taxistas o descansar en su hamaca, junto a sus nietos y perros.

Ustedes como jóvenes con todas las energías, capacidad, sentido y responsabilidad deben pensar en que sus años mozos se les acabará pronto, pero que mientras dure ese proceso, den todo de sí, marquen la cancha, dejen huellas, aporten con sus trabajos científicos, profesionales, ya sea con un libro, una fórmula, un invento, una aplicación tecnológica, en fin, deben alumbrar fuerte y volar bien alto, pero ojo, no cometan el error que muchos de nosotros hemos cometido: no pensar ni planificar nuestra vejez y atenernos que cuando acabe nuestra vida activa laboral, nos iban a premiar con una renta o sueldo de jubilación, algo fortalecida.

Graso error mis queridos jóvenes. Cientos de miles nos jubilamos y nos tenían la desagradable sorpresa que esas rentas son entre Bs. 1.000 a 3.500, siendo la mayoría de los bolivianos que perciben ello; aunque hay otra parte que es un poco más, pero los que se llevan la flor y están demasiado contentos, son los militares, a quienes los protegen todos los gobiernos de izquierda, derecha, centro o como quieran llamarlos: neoliberales, socialistas, militares, izquierdistas, etc.

Los militares que poco aportan productivamente al país reciben gloriosamente sus sueldos completos en su jubilación. Es decir. Si un sargento, capitán, general ganaba mientras estaba en servicio activo, Bs. 7.000 a 17.000, eso es lo que reciben cuando se retiran a sus aposentos. Como ven, una diferencia abismal y contradice los principios del estado Plurinacional: que todos somos iguales, que hay equidad y que nos merecemos las mismas condiciones.

Les decía que piensen en su futuro y no malgasten sus recursos en queriendo tener todo a la vez: auto, departamentos, lujos, viajes, sino que escuchen a sus padres, que tienen mucho que enseñarles, aunque muchos de ellos apenas concluyeron la licenciatura en la universidad, o no la concluyeron.

Si bien es obligatorio aportar a la Gestora Pública para su jubilación, sean previsorios, tengan sus alcancías y guárdense algunos dólares en la misma, no se dejen engañar por sus empresas donde trabajen, muchas de ellas tienen doble planilla y no aportan lo que debe ser. Les diría no aporten a la Gestora Pública, porque se está gastando nuestro dinero, pero cometería un delito y me podrían enviar a Palmasola, por “desobediencia a las leyes”, así que aporten, pero fiscalicen y pidan cuentas cada mes del estado de sus ahorros.

Mis queridos jóvenes paceños, cruceños, orureños, potosinos, cochabambinos, tarijeños, pandinos, benianos, chuquisaqueños, el presente les pertenece, y es ahora que deben ser protagonistas de sus decisiones y de la historia, no se dejen engullir por la indiferencia, la apatía, el conformismo. Ni vivan para el día y malgasten todas sus energías, el futuro está a la vuelta de la esquina y se viene con tantos retos y riesgos.

“Sean artífices de su propia aventura”, nos dijo el Quijote de la Mancha y esa aventura es desde que naces hasta que te mueras, que la debes alimentar con algunas horas en tu jornada a leer un libro de filosofía, literatura o de ciencias, verás que te fortalecerá el espíritu y te abrirá tu mente y tus alas.