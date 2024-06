Caso Odalys: Expareja de Joel dice que el hombre era agresivo y hace una impactante revelación, según abogada

Fuente: Unitel

Odalys Vaquiata desapareció el 30 de marzo de forma misteriosa en los Yungas de La Paz. Desde entonces su búsqueda no dio resultados favorables para la familia. Sin embargo, las esperanzas de encontrarla siguen intactas.

Esta semana se realizaron actos investigativos en este caso, la Inspección Técnica Ocular (ITO) y la reconstrucción del caso, que comenzaron el jueves.

El comandante de la Policía, el general Álvaro Álvarez, reveló a la red UNITEL algunos detalles de estos actos procesales y el que más llama la atención es que los investigadores ya buscan el lugar en el que se encuentra “el cuerpo” de la mujer que cumplió 29 años hace algunas semanas.

Es decir, se comienza a descartar la hipótesis de la desaparición tomando en cuenta que ya transcurrieron 79 días desde el día en que la mujer y Joel P., su pareja, llegaron a la localidad afroboliviana de Tocaña, para participar de una actividad turística.

El caso sigue en investigación; sin embargo, Mónica Irusta, abogada del policía implicado dio nuevas revelaciones, al asegurar que Joel tiene antecedentes de violencia pues su exnovia entre 2017 y 2019 denunció una agresión ante la fiscal que lleva el caso de Odalys. Lo hizo en medio de la reconstrucción del caso.

“La joven dijo ‘yo lo conozco a este hombre y me he salvado, he llegado a la clínica después de que en una fiesta Joel me arrojó de un auto en movimiento’”, sostuvo la abogada replicando las palabras de la exnovia de Joel.

De acuerdo con la versión la abogada, Joel dijo que su exnovia, al igual que Odalys también se arrojaron de la movilidad. “Es raro dos mujeres que se lanzan de un auto del mismo hombre”, observó la mujer en una entrevista con medios estatales.