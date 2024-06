Cerúndolo y Guillen Meza definirán el título del Challenger Bolivia

Juan Manuel Cerúndolo ratificó sus credenciales de favorito al avanzar a la final del Challenger Bolivia que concluirá este sábado en el Club de Tenis Santa Cruz.

Cerúndolo, siembra número 1° del torneo, venció por 7-6 y 6-4 al libanés Hady Habib en una semifinal que sacó adelante pese a una sobrecarga física que arrastra de un anterior torneo.

«No estaba en mis planes llegar a esta instancia por los problemas físicos que vengo arrastrando, sin embargo existe la motivación extra de jugar una final», indicó Cerúndolo.

En la segunda semifinal, el ecuatoriano Álvaro Guillen Meza dio la sorpresa al superar por 6-3, 3-6 y 3-6 al argentino Facundo Mena.

«Al principio me costó mucho, pero a partir del segundo set me sentí más cómodo y logré hacer mi juego», analizó Guillen Meza, quien reconoció que no estaba entre sus expectativas llegar a la final del Challenger Bolivia.

Fuente: Challenger Bolivia