Choferes definirán si se suman al paro indefinido del transporte pesado, afirman que en el Gobierno «nunca se ha cumplido»

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció el lunes que en un ampliado definirá si se sumará al paro indefinido con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras, que oficializó el transporte pesado nacional e internacional desde el lunes 17 de junio, en demanda de dólares y carburantes, ya que afirma que el Gobierno “nunca ha cumplido” con lo que se acuerda.

“Como Confederación hemos tenido todas las conversaciones correspondientes, ha habido acercamiento para poder debatir y dialogar de estos temas que se hablan. Claramente se ha hablado, pero todo ha quedado en hablar y hablar. Nunca se ha cumplido la parte subalterna”, informó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, en Unitel.

Gómez explicó que “ya no, nada más que hablar (con el Gobierno)” y que ya sostuvieron reuniones con los ejecutivos del Ministerio de Hidrocarburos y también con la Agenda Nacional de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que aún existen filas de motorizados en surtidores del país.

“Ya no hay nada más que hablar, ya hemos hablado, hemos tenido reuniones en reiteradas oportunidades con la parte del Ministerio de Hidrocarburos, administración de ANH, aunque ANH habla, pero quien hace la conversación es directamente es YPFB. Lamentamos decirle que verdaderamente que todos los compromisos que hemos hecho no se están cumpliendo particularmente esto de los combustibles que ustedes ven que las filas se están viendo en todos los departamentos del país”, indicó Gómez.

Este lunes, un ampliado de la dirigencia del Transporte Pesado Internacional, con la participación de representantes de Tarija, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Cochabamba, determinó ejecutar un paro indefinido con bloqueo de carreteras y el cierre de fronteras, debido a que el presidente Luis Arce no atiende al sector ni a sus demandas: falta de dólares y escasez de combustible.

“El ampliado nacional determinó el paro indefinido. El Gobierno no nos escucha y por eso se ha decidido radicalizar las medidas”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Transporte, Héctor Mercado.

Según el voto resolutivo, el sector aún pide el “diálogo exclusivo con el presidente del Estado, Luis Arce”, además piden la renuncia del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y de la presidenta interina de Aduana Nacional, Karina Serrudo, del presidente del Servicio de Impuestos Nacional, Mario Cazón.

Asimismo, pide al Gobierno garantizar el abastecimiento permanente de combustible en todo el país y también de la circulación de dólares.

El ministro Montaño dijo en Unitel que el transporte pesado nacional e internacional supuestamente está dividido. “La Cámara Bolivia de Transporte está dividido, es decir, el señor (Héctor) Mercado y el señor (Juan) Yujra quieren ir a un bloqueo en las fronteras, pero la mayoría, yo diría el 90%, porque me he reunido con todos, el 90% del transporte no va a parar”, dijo.

Además, acusó a los dos dirigentes de realizar dichos anuncios por intereses políticos y los vinculó como parte del supuesto golpe de Estado de 2019. “Héctor Mercado y Juan Yujra tienen pues motivaciones políticas y son actores tácitos del golpe de Estado. El señor Yujra ha sido participe del Comité Cívico cuando estaba el señor (Luis Fernando Camacho)”, manifestó Montaño.

