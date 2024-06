Choquehuanca dicta curso a militares venezolanos y senadora Rek observa de irregular su ingreso

La Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar el ingreso de militares extranjeros a territorio boliviano.

El vicepresidente David Choquehuanca dictó este miércoles una conferencia denominada “Volver al Equilibrio” a oficiales superiores de la VII Cohorte de Maestría en Planificación y Conducción Operacional Militar de Venezuela, al respecto la senadora Centa Rek observó el ingreso “irregular” de los uniformados a nuestro país.

“Preocupa el ingreso de tropas extrajeras a nuestro país, mucho más cuando no lo hacen con los permisos correspondientes y no han pasado por la Asamblea Legislativa, como es el trámite que se debe hacer en el caso del ingreso de militares extranjeros a Bolivia”, expresó Rek al revelar que no se solicitó el permiso correspondiente.

Señaló que el año pasado en 2023, en el mes de junio, como ahora en este año, llegaron 120 militares venezolanos al país.

“Siempre son venezolanos y dicen para cursos, operaciones. Generé un pedido de informe escrito al Ministro de Defensa, las respuestas fueron evasivas, dijo que no necesitaban el permiso los militares porque no contaban con armamentos, por lo tanto no se los puede considerar tropas. Entonces los militares ingresaron de civiles. En ningún momento se dijo, quién los mantuvo, en dónde se hospedaron y la respuesta fue ya se han ido, estuvieron 10 días en nuestro territorio”, informó.

Rek considera que estas “evasivas”, tienen el fin de esconder “algo” al pueblo boliviano, además dijo que si son militares, lógicamente “saben sobre manejo de armas”.

“¿En qué puede entrenarnos Venezuela?, solamente en represión, que es lo único que hace, ya sabemos que los venezolanos están en una situación gravísima, que vamos camino a lo mismo y lógicamente este intercambio militar con tantas cosas ocultas, a escondidas, secretos que no se deben saber, que se pretende evitar comunicar, tiene que ser porque se está intentando instruir a los militares bolivianos en operaciones represivas”, manifestó.

La falta de transparencia por parte de las autoridades, en el ingreso de militares extranjeros, según la senadora puede llevar a muchas conjeturas. “Debido a la situación crítica del país y los cuestionamientos de la población por la falta de solución a los problemas estructurales, los puede llevar a aplicar la represión”, agregó.

