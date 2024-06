Christian Nodal estrena ‘Kbrón y medio’ uno de los temas mas representativos de este nuevo álbum

A semanas de estrenarse su próximo álbum ‘PA’L CORA’, mismo nombre de su tour, Christian Nodal estrena ‘Kbrón y Medio’, uno de los temas mas emblemáticos del disco y que da espacio al despecho en su máxima expresión.

El artista más importante del regional mexicano a nivel mundial, lanza este himno al corazón de un despechado que busca sanar de diferentes formas…una de ellas la música. “Mis ojos ya no vuelven A ser pa’ una sola/ Si quieren caricias/ Llámenme a/ cualquier hora/ Si cuando eres bueno/ Te ponen los cuernos/ Pa’ este cora roto/ Creo que ya tengo el remedio/ Si alguien te dice/ Que yo me volví un kbrón/ Diles que un kbrón y medio”, parte de la letra del tema escrito por el propio Nodal.

Además, la canción viene acompañada por un video musical grabado en Miami, Florida, dirigido por el reconocido Carlos Pérez, con una estética que acompaña la letra, protagonizado por el propio Christian, la historia relata lo que sufre un hombre cuando la mujer que ama le es infiel.

“El amor y el desamor son la inspiración para que salgan las mejores rolas, de puro sentimiento. ‘Kbrón y Medio’ cuenta la historia que todos, en algún momento de la vida hemos pasado, o pasaremos en el futuro. Lo que somos capaces de hacer cuando tenemos el corazón roto. Espero que les guste tanto como a mí escribirla e interpretarla. Y nos echemos pronto un tequila

Don Julio cantándola en uno de los conciertos del tour. Los amo un chingo”, dijo Christian Nodal. Este nuevo tema se estrena previo a las presentaciones que ofrecerá Nodal en el Auditorio Nacional mismas que oficialmente ya son sold out y que preceden a la gira por Europa en Zúrich, Londres, París, Madrid, Grand Canaria, Barcelona, Marbella, Milán incluyendo su presentación en

La Toscana junto con Andrea Bocelli, para luego comenzar con su gira por Estados Unidos. ‘PA’L CORA TOUR’ tiene ya 25 fechas confirmadas y muchas más por anunciarse pronto. Comenzando en el 11 de septiembre en Seattle, Washington, y terminando el 10 de noviembre en Baltimore, Maryland, pasando por California, Texas y la Florida.

Nacido en Caborca, México, en 1999, su trabajo con el regional mexicano es una referencia para todos los artistas y fans del género. Con tan solo 25 años, acumula 6 Latin GRAMMY, 8 Latin Billboard, 11 Latin AMA Awards, 8 Premios Juventud, un reconocimiento a su

‘Extraordinaria Evolución’ por los Latin AMA Awards, así como 2 premios Tu Música Urbana y 10 Premios Lo Nuestro. Sus temas, como el último ‘La Intención’ junto a Peso Pluma, ¡así como sus álbumes -AYAYAY!’ o ‘Ahora’- acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming, pero Nodal no ha tocado techo, sigue creciendo y logrando hazañas como pionero del regional mexicano.

Christian es seguido por un promedio de 10.4 millones de personas en Instagram y 9.4 millones en Facebook. Además, tiene 11.3 millones de suscriptores en YouTube y cuenta con más de 8 trillones de vistas, y 23 millones de escuchas en Spotify.

FECHAS Y CIUDADES DE ‘PA’L CORA TOUR 2024 USA’

11 de Septiembre, WAMU Theater – Seattle, WA.

12 de Septiembre, Toyota Center – Kennewick, WA.

20 de Septiembre, SAP Center – San Jose, CA.

26 de Septiembre, Toyota Arena – Ontario, CA.

27 de Septiembre, Honda Center – Anaheim, CA.

28 de Septiembre, Kia Forum – Los Angeles, CA.

29 de Septiembre, Desert Diamond Arena – Pheoniz, AZ.

4 de Octubre, Ball Arena – Denver CO.

6 de Octubre, Delta Center – Salt Lake City, UT.

10 de Octubre, Payne Arena – Hidalgo, TX.

11 de Octubre, Dickies Arena – Fort Worth, TX.

12 de Octubre, Moody Center – Austi, TX.

13 de Octubre, Smart Financial Center – Houston, TX.

18 de Octubre, Allstate Arena – Chicago, IL.

20 de Octubre, Prudential Center – Newark, NJ.

23 de Octubre, Place Bell – Montreal, CAN

24 de Octubre, Coca Cola Colliseum – Toronto, CAN.

26 de Octubre, Barclay’s Center – Brooklyn, NY.

27 de Octubre, Agganis Arena – Boston, MA.

1 de Noviembre, Kia Center – Orlando FL.

2 de Noviembre, Kaseya Center – Miami FL.

3 de Noviembre, Hertz Arena – Ft. Myers, FL.

8 de Noviembre, Gas South Arena – Atlanta, GA.

9 de Noviembre, Greensboro Coliseum – Greensboro, NC.

10 de Noviembre, CFG Bank Arena – Baltimore, MD.