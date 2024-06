Chuquisaca: Al menos 8 municipios en alerta por la sequía

CHUQUISACA. Macharetí es el municipio más golpeado por la sequía año tras año. ARCHIVO

Al menos ocho municipios están en alerta por la sequía en Chuquisaca, según informó a CORREO DEL SUR este lunes el presidente de Agamdech y alcalde de Camargo, Dorfio Mancilla. Auguran que el fenómeno climático golpeará más fuerte que el año pasado, debido a las pocas lluvias que se registraron en algunas regiones.

Según un reporte de la Jefatura de Gestión de Riesgos de la Gobernación, en 2023 resultados afectados por la sequía un total de 24 de los 29 municipios de Chuquisaca, lo cual les obligó a declararse en emergencia departamental.

PREVENCIÓN

Ante esta situación, el jefe de Riesgos, Lidio Chavarría, indicó a este diario que en lo que va de este 2024 ya se invirtió alrededor de 1 millón de bolivianos en el tema preventivo.

“Nosotros no hemos descansado en el tema sequía; seguimos trabajando, especialmente, en la prevención. Estamos trabajando casi en los 29 municipios, sobre todo, con la dotación de politubos y la captación de agua. Otro de los requerimiento es la construcción de atajados con geomembranas, principalmente en el lado de los Cintis”, detalló el funcionario.

Asimismo, señaló que en “algunos municipios” hay dejadez en el desarrollo de acciones preventivas y que “solo emiten declaratorias y esperan ayuda”. “No hacen nada para evitar que el agua falte”, sostuvo el funcionario.

EN ALERTA

La temporada seca empieza a arremeter contra el departamento. Pese a no haberse presentado grandes afectaciones todavía, varios municipios alistan sus declaratorias de emergencia y comienzan las gestiones para prever la dotación de agua a la población.

“Tenemos unos ocho municipios que ya están para declarase en estado de emergencia. Macharetí es uno de los más secos del departamento de Chuquisaca y que más sufre por el tema del agua, y así sucesivamente todos los municipios del Chaco”, reveló el Presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech).

La autoridad también precisó que, con el objetivo de evitar consecuencias graves, empezaron las gestiones con el Viceministerio de Defensa Civil para la perforación de pozos y la dotación, en comodato, de cisternas que distribuyan agua destinada al consumo humano y animal.

Mancilla explicó que, por ahora, no se han registrado afectaciones por la sequía y cada municipio espera que no se presenten heladas, luego de activarse el calendario agrícola a fin de no afectar a los precios de los productos de la canasta familiar.

Además, anticipó que por las pocas precipitaciones pluviales registradas en algunas regiones, este año las afectaciones pueden ser mayores a las de 2023.

Por su parte, Chavarría confirmó que aún no se recibieron declaratorias de desastre de ningún municipio por la sequía.