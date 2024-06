Cochabamba: Personal de Obras Públicas en paro por falta de material y adjudicación de obras a empresas privadas

Fuente: lostiempos.com

La protesta surge debido a la falta de materiales y combustible, lo que ha impedido a los empleados llevar a cabo sus labores de manera efectiva, además, observan que la alcaldía adjudique obras a empresas privadas.

Los trabajadores lamentan no contar con los insumos esenciales. «No hay material; no tenemos asfalto, no tenemos grava, no hay arena, pero hay plata para dar a empresas privadas que nos están quitando nuestro trabajo», afirmó Julián Rocha, dirigente del sector.

Los funcionarios reiteraron que, en muchos casos, no tienen siquiera combustible en las movilidades para trasladarse hacia las obras y realizar su trabajo.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial de la alcaldía sobre las demandas de los trabajadores. Sin embargo, el personal de Obras Públicas anunció que podrían masificar la medida con huelgas de hambre o paro indefinido si la alcaldía no soluciona la falta de material.