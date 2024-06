Colegio Médico de Riberalta cuestiona al SEDES Beni y Red de Salud por caso de falso médico

Dispone arresto domiciliario.

Fuente: Radio San Miguel

Riberalta, Beni .– En declaraciones a los medios de comunicación, el Colegio Médico de Riberalta, encabezado por su presidenta Lina Hinojosa, ha expresado su indignación y preocupación por la presencia de un falso médico en altos cargos del sistema de salud del Beni. «Hicimos las investigaciones con las casas de estudios y Fisher no es doctor. Su abogado no pudo demostrar que las acusaciones fueron falsas y no presentó ningún documento que desvirtúe la acusación. No entendemos por qué la justicia le otorga 180 días de arresto domiciliario sin custodia», expresó Hinojosa.

Jimena Quispe Pardo, vocal del Colegio Médico, subrayó la importancia de seguir los conductos regulares para acceder a cargos en el sector salud, “son varias instituciones involucradas, la Red de Salud, Cosumusa, Consejo Municipal, Comisión de Salud, Sedes Beni, la Gobernación, para la vocal “Como Colegio Médico, no asignamos funciones, pero sí verificamos la documentación para la afiliación. Todas las instituciones involucradas deben verificar exhaustivamente los documentos antes de otorgar un cargo», explicó.

Supervisión y Fiscalización

La Dra. Yolanda López, Secretaria General del Colegio Médico, señaló que otras instituciones, como el Ministerio de Salud, Educación y Transparencia, también poseen la documentación necesaria para investigar estos casos. «Seguiremos supervisando a los médicos y no estamos de acuerdo en que un falso médico, con pruebas contundentes en su contra, pueda tener la oportunidad de evadir la justicia», afirmó López.

Denuncias Anónimas y Evidencia Contundente

Ariana Cruz, Vicepresidenta del Colegio Médico, explicó que las denuncias anónimas llevaron a una investigación rigurosa, cuyos resultados demostraron que Fisher no es egresado de la Udabol ni está certificado por el Ministerio de Salud o Educación. «Son pruebas contundentes y, por ello, procedimos con la querella. No podemos permitir que personas sin la legalidad requerida cumplan funciones médicas, poniendo en riesgo la salud de la población», enfatizó Cruz.

El Colegio Médico de Riberalta hace un llamado a las autoridades para que se pronuncien sobre este hecho y tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan. Además, solicitan el apoyo de los medios de comunicación para hacer seguimiento y asegurar la transparencia en el sector salud.

La institución reafirma su compromiso con la protección de la salud de los benianos y su determinación en fiscalizar tanto a médicos locales como a aquellos que llegan a la región, ofreciendo servicios gratuitos, asegurándose de que todos cumplan con los requisitos legales y profesionales necesarios.