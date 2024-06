Comercio exterior-1er trimestre 2024

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija

Breve análisis en base al COMEX de mayo 2024:

1. El saldo comercial acumulado de ENE-MAR 2024 fue negativo, $us. 438,1 millones.

2. Comparando con el 1er trimestre 2023, las exportaciones e importaciones descendieron en 27% y 16% respectivamente.

3. Todas las actividades económicas han decrecido sus exportaciones respecto al 2023, principalmente la industria manufacturera (-42%).

4. El principal producto exportado en este 1er trim. 2024 fue el gas natural ($us. 444,8 millones). Esta cifra es menor en un 23% respecto al 2023.

5. La importación nacional igualmente decayó en todas sus categorías económicas, destaca equipo de transporte y sus piezas, en -28,2%.

6. La gasolina y diésel, fueron los productos más importados del 2024, por $us. 578,4 millones.

7. El 2023, solo en el 33% hubo saldo comercial (+).

8. En los últimos 7 meses, tenemos un DEF. COMER. ACUM. de $us. 952 millones.