Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, dijo que no habrá licencias ni tolerancias para los miembros de esa oficina, a partir del martes.

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa definió continuar desde el martes con la preselección de postulantes a las elecciones judiciales y ordenó a sus miembros que “no falten”.

“Por unanimidad, estamos quedando (en) continuar con esta preselección, a partir del día martes”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Roberto Padilla, del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista.

Elecciones judiciales

“A partir del día martes, no va a haber licencias, no va a haber tolerancias, y esperamos que todos estemos presentes para terminar con esta preselección. No quisiéramos que agenden otras actividades. Tenemos que priorizar esta preselección”, agregó el legislador.

Esa sesión comenzó cerca de las 11.30 y fue declarada en cuarto intermedio hasta el martes de la siguiente semana.

Hay una creciente expectativa por la preselección de postulantes, que comenzó el 16 de febrero, con la convocatoria al proceso y debió concluir el 6 de mayo, con la remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de una lista de 192 profesionales habilitados.

Sin embargo, el proceso fue frenado por 39 amparos constitucionales presentados por postulantes ante la Justicia.

Preselección

Según la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, la Asamblea Legislativa tiene 80 días para terminar la preselección, de los que ocupó 64. Entonces, debía comenzar la fase de evaluación de méritos y exámenes orales de los 404 profesionales que avanzaron hasta esa instancia.

Legisladores evistas y opositores, advirtieron de la “urgencia” de realizar las judiciales, pues consideran que el ejercicio de los magistrados y consejeros electos en 2017 y ampliados en su mandato por la Declaración Constitucional 049/2023, emitida en diciembre del año pasado.

Las elecciones judiciales buscan posesionar a 23 magistrados, titulares y suplentes, de los Tribunales Constitucional Plurinacional, Supremos de Justica y Agroambiental, y tres consejeros de la Magistratura.