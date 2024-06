Cómo está hoy Giorgio “Giosué” Cantarini, el niño de la película “La vida es bella”

Giorgio Cantarini, recordado por su papel en «La vida es bella» cuando era niño, ha continuado su carrera en el mundo del espectáculo Giorgio Cantarini, recordado por su papel en «La vida es bella» cuando era niño, ha continuado su carrera en el mundo del espectáculo

Fuente: infobae.com

Giorgio “Giosué” Cantarini saltó a la fama en 1997 al interpretar al entrañable hijo de Roberto Benigni en la aclamada película “La vida es bella”. Con tan solo cinco años, su actuación se ganó el corazón de millones de espectadores y dejó una marca imborrable en la historia del cine. A 27 años de aquel estreno, Cantarini ha continuado su carrera en el mundo del espectáculo, participando en diversas producciones tanto en Italia como en el extranjero. Este es un recorrido por su vida y trayectoria profesional desde aquel memorable debut.

El filme que lo catapultó a la fama, dirigido y protagonizado por Roberto Benigni, fue una de las producciones más importantes de 1997 y recibió múltiples reconocimientos internacionales incluyendo el Óscar a la mejor película en lengua extranjera en 1999.

Giorgio Cantarini interpretando a «Giosué» en la recordada y famosa película «La vida es bella» Giorgio Cantarini interpretando a «Giosué» en la recordada y famosa película «La vida es bella»

Cantarini interpretó a Giosué, un niño judío que, junto a su padre Guido Orefice, es enviado a un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para proteger al pequeño de la cruda realidad del Holocausto, Guido le hace creer que están participando en un juego. Esta narrativa de esperanza y amor paternal capturó la atención mundial y llevó a “La vida es bella” a recibir galardones como el Óscar a la mejor banda sonora original y a mejor actor.

Así está hoy en día Giorgio Cantarini

Hoy en día Giorgio Cantarini tiene 32 años, vive en Italia y Nueva York y siguió con su carrera cinematográfica. Hoy en día Giorgio Cantarini tiene 32 años, vive en Italia y Nueva York y siguió con su carrera cinematográfica.

Millones de personas alrededor del mundo lloraron y se emocionaron con la historia del pequeño Giosuè, que se ganó el corazón de todos. Hoy, a 27 años del éxito, el pequeño dejó de ser un pequeño.

‘Giosué Orefice’, el hijo del protagonista, fue interpretado por el actor Giorgio Cantarini a los siete años. En la película, se aprecia que ‘Giosué’ experimenta confusión y miedo ya que a su corta edad, no entiende del todo lo que está pasando a su alrededor y también debido a la historia que su padre ‘Guido’ (Roberto Benigni), crea para que él no se dé cuenta de lo que realmente está pasando a su alrededor diciéndole que están jugando un juego y que deben sumar puntos para ganar un tanque de guerra como recompensa.

Una de las tantas fotos que Giorgio Cantarini subió a su cuenta de Instagram mostrando su vida en la actualidad. Una de las tantas fotos que Giorgio Cantarini subió a su cuenta de Instagram mostrando su vida en la actualidad.

La actuación del menor reflejó inocencia y simpatía, lo que lo llevó a ser admirado por muchas personas.

Giorgio nació en Orvieto, Italia, el 12 de abril de 1992 y hoy en día tiene cumplió 32 años. Sus padres son Tina y Rimazio Cantarini, además, tiene un hermano un año mayor llamado Lorenzo.

Gracias a su trabajo en ‘La vida es bella’, Cantarini abrió un camino en la actuación con producciones como: ‘Gladiator’, ‘Lamborghini: the man behind the legend’, ‘De amor y de guerra’ y ‘Comandante’, entre otras.

Asimismo, ha trabajado como director y guionista. Algunos de sus trabajos destacados en estos roles son dirigir el cortometraje ‘Il giorno, la notte: poi l’alba’ en 2012, y coescribir el guion de ‘Flatmates’, en 2018.

En Instagram, Giorgio Cantarini suma más de 44 mil seguidores y se sabe, gracias a lo plasmado en su biografía, que vive entre Italia y Nueva York. Sus publicaciones se basan en hechos profesionales y muy pocos relacionados con su vida personal.

En Instagram, Giorgio Cantarini suma más de 44 mil seguidores En Instagram, Giorgio Cantarini suma más de 44 mil seguidores

En conclusión, Giorgio “Giosué” Cantarini, conocido por su papel en “La vida es bella”, ha crecido desde su debut cinematográfico en 1997. Tras su impresionante actuación que conmovió a la audiencia, continuó su carrera en el cine y la televisión, participando en producciones italianas y estadounidenses. Hoy, 27 años después, Cantarini sigue activo en el mundo del entretenimiento, demostrando que su pasión por la actuación sigue tan viva como cuando era un niño.

27 años después, Cantarini sigue activo en el mundo del entretenimiento, demostrando que su pasión por la actuación sigue tan viva como cuando era un niño. 27 años después, Cantarini sigue activo en el mundo del entretenimiento, demostrando que su pasión por la actuación sigue tan viva como cuando era un niño.

Su trayectoria como actor y su incursión en la dirección y guionismo demuestran la evolución de Giorgio Cantarini dentro de la industria del entretenimiento, consolidando su presencia más allá de su papel icónico en “La vida es bella”.