Cómo reiniciar el algoritmo de TikTok para ver solo el contenido que te gusta

¿Alguna vez has sentido que TikTok te muestra contenido que no te interesa? No te preocupes, hay una solución sencilla para reiniciar el algoritmo de TikTok y empezar a ver lo que realmente te gusta. A continuación, te explico paso a paso cómo hacerlo.

Entendiendo el algoritmo de TikTok

TikTok basa su algoritmo en tus gustos y aficiones. Lo que ves y cómo interactúas con el contenido afecta directamente a las recomendaciones que aparecen en tu feed. Sin embargo, a veces puedes encontrarte con vídeos que no te interesan y el algoritmo sigue mostrándotelos. Aquí es donde entra en juego la opción de reiniciar el algoritmo.

¿Por qué reiniciar el algoritmo?

Hay varias razones por las que podrías querer reiniciar el algoritmo de TikTok:

Has visto contenido ocasionalmente que no te interesa.

Te gustaría descubrir nuevas tendencias y vídeos.

Quieres eliminar las recomendaciones no deseadas.

Pasos para reiniciar el algoritmo de TikTok

El proceso es más sencillo de lo que piensas. El usuario de TikTok @rafatatay ha compartido una guía fácil de seguir:

1. Accede a tu perfil

Lo primero que necesitas hacer es entrar en tu perfil de TikTok. Para ello, abre la aplicación y pulsa en el icono de tu perfil, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

2. Abre el menú principal

Una vez en tu perfil, busca el icono de las tres rayas en la esquina superior derecha. Este es el menú principal de TikTok.

3. Navega a ‘Ajustes y privacidad’

En el menú desplegable, selecciona la opción ‘Ajustes y privacidad’. Aquí encontrarás todas las configuraciones relacionadas con tu cuenta.

4. Encuentra ‘Preferencias de contenido’

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección ‘Preferencias de contenido’. Esta opción te permite ajustar lo que ves en tu feed.

5. Actualiza el feed para ti

Dentro de ‘Preferencias de contenido’, busca y selecciona ‘Actualizar el feed para ti’. Esta opción te permitirá reiniciar el algoritmo.

6. Confirma la actualización

En la nueva página que se abre, pulsa en ‘Continuar’. Al hacer esto, el algoritmo de TikTok se reiniciará y comenzará a mostrarte contenido basado en tus nuevas interacciones.

Beneficios de reiniciar el algoritmo

Reiniciar el algoritmo de TikTok tiene varios beneficios:

Mejora la relevancia del contenido que ves.

Aumenta tu satisfacción al usar la aplicación.

Te permite tener más control sobre tu experiencia en TikTok.

Mantén tu feed fresco y relevante

Reiniciar el algoritmo no es algo que debas hacer constantemente, pero es una buena opción cuando sientes que tu feed está lleno de contenido no deseado. Mantén siempre tus preferencias actualizadas interactuando con vídeos que realmente te gustan y usando las opciones de «No me interesa» para los vídeos que prefieres no ver.