Con Alemania, Suiza, España y Portugal ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de la Eurocopa

Fuente: infobae.com

La Eurocopa 2024 es uno de los principales eventos a nivel selecciones en el presente calendario deportivo, que coincide casualmente con la realización de la Copa América. La máxima cita del Viejo Continente está en fase de definiciones y el Grupo A entregó los primeros equipos que ya conocen su destino. Alemania, anfitriona del certamen rescató un agónico empate (1-1) ante Suiza, gracias al gol de Niclas Fuellkrug en el segundo minuto adicional para que el combinado germano avance

a los octavos de final como líder de su zona, mientras que los helvéticos continuarán en el certamen continental ya que se quedaron con la segunda plaza.

En el otro partido de la zona, Hungría se impuso por la mínima diferencia frente a Escocia y debe esperar para saber qué sucederá en su futuro inmediato. Es que los magiares finalizaron terceros con tres unidades y deben esperar a que se resuelvan el resto de los grupos para soñar con uno de los cuatro boletos que entrega la competición para lo que finalizan en dicha posición. El grito de Kevin Csoboth, en el décimo minuto de descuento, causó una euforia generalizada en el elenco liderado por Marco Rossi, dado que permite con encender la esperanza para evitar la prematura eliminación.

Con estos resultados, Alemania el 29 de junio en Dortmund contra el rival que finalice segundo en el Grupo C (Eslovenia, Dinamarca o Serbia); mientras que Suiza se presentará en Berlín el mismo día frente al que termine segundo en el Grupo B (posiblemente será Italia, aunque si La Nazionale pierde con Croacia será el conjunto balcánico el que finalice como escolta de España).

Otro de los equipos que tiene garantizada su presencia en la instancia de los 16 mejores es España, que tuvo un debut soñado con una goleada sin atenuantes por 3-0 ante Croacia y luego le ganó 1-0 a La Azzurra en un cruce que pudo tener un resultado mucho más abultado. El combinado ibérico, por lo tanto, avanzará como líder de su zona y el 30 de junio jugará en Colonia ante el mejor tercero de los grupos A, D, E y F (Hungría, Austria, Eslovaquia, Ucrania, Bélgica, Rumania, Georgia o República Checa).

Finalmente, la Portugal de Cristiano Ronaldo también se consolidó como líder y se presentará el 1 de julio contra el mejor tercero del Grupo A, B y C (Hungría, Albania, Croacia, Italia, Eslovenia, Dinamarca o Serbia).

En el plano de las sorpresas, la lista se reduce a pocas respuestas. Turquía mostró cosas interesantes ante una débil Georgia, pero la goleada 0-3 ante Portugal lo llenó de dudas; mientras que Eslovaquia dio el golpe ante Bélgica y luego cayó ante Ucrania.

Con Escocia eliminado por haber terminado último en el Grupo A con un solo punto, el otro equipo que no tiene posibilidades de clasificar es Polonia, que ya armó las valijas. De por sí, la previa a la Eurocopa no fue un lecho de rosas: Robert Lewandowski se lesionó en un amistoso previo y corrió la misma suerte el centrodelantero suplente, Arkadiusz Milik, sumado a que Karol Swiderski, segundo punta, tampoco estuvo óptimo para el debut por otra molestia física sufrida en la preparación. El delantero del Barcelona se perdió el 1-2 frente a Países Bajos y no pudo evitar el traspié ante Austria en la segunda jornada tras ingresar la última media hora. Debido a este resultado se quedó sin chances, más allá de que los puede alcanzar en puntos en la última fecha, porque el principal criterio de desempate es el cruce directo entre los implicados.

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LOS OCTAVOS DE FINAL AL TÉRMINO DEL GRUPO A

España vs Austria

Alemania vs Eslovenia

Portugal vs Hungría

Francia vs Bélgica

Rumania vs Dinamarca

Países Bajos vs Turquía

Inglaterra vs Eslovaquia

Suiza vs Italia